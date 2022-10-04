Как быстро выздороветь от простуды: действенные лекарства и домашние методы
Фото: Как быстро выздороветь от простуды (freepik)
С наступлением холодного и мокрого сезона учащаются случаи простуды, острых респираторных вирусных инфекций и других недугов, поражающих дыхательную систему.
Как правильно лечиться от простуды, чтобы долго не болеть, рассказали в онлайн-хабе DOC.UA.
Основные способы лечения простуды
Лекарство:
- Деконгестанты (сосудисто-сужающие препараты).
- Обезболивающие препараты (ибупрофен, напроксен, аспирин).
- Антигистаминные (противоаллергические препараты).
Домашние методы:
- Полноценный отдых.
- Правильное питание.
- Отказ от курения.
- Большое количество жидкости.
- Солевые растворы.
- Увлажнение воздуха.
- Теплые ванны.
Народные средства:
- Витамин С
- Ехинацея
- Цинк
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