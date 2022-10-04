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Как быстро выздороветь от простуды: действенные лекарства и домашние методы

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 15:49
Как быстро выздороветь от простуды: действенные лекарства и домашние методы Фото: Как быстро выздороветь от простуды (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

С наступлением холодного и мокрого сезона учащаются случаи простуды, острых респираторных вирусных инфекций и других недугов, поражающих дыхательную систему.

Как правильно лечиться от простуды, чтобы долго не болеть, рассказали в онлайн-хабе DOC.UA.

Основные способы лечения простуды

Лекарство:

  • Деконгестанты (сосудисто-сужающие препараты).
  • Обезболивающие препараты (ибупрофен, напроксен, аспирин).
  • Антигистаминные (противоаллергические препараты).

Домашние методы:

  • Полноценный отдых.
  • Правильное питание.
  • Отказ от курения.
  • Большое количество жидкости.
  • Солевые растворы.
  • Увлажнение воздуха.
  • Теплые ванны.

Народные средства:

  • Витамин С
  • Ехинацея
  • Цинк

Ранее мы писали, что врач рассказал правду об "опустившемся" кашеле, и можно ли "довести до пневмонии".

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