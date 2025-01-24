Як швидко налаштувати панель інструментів у Google Chrome за допомогою клавіш

Як налаштувати панель інструментів

У Chrome для Mac, Windows і Linux перейдіть на сторінку нової вкладки і натисніть "Налаштувати Chrome" у нижньому правому куті. Під параметрами кольору зовнішнього вигляду ви побачите нову опцію - "Панель інструментів".

Ця функція дає змогу керувати тим, які кнопки відображатимуться ліворуч/праворуч від адресного рядка. Доступні варіанти:

Навігація: Додому, Вперед, Нове вікно в режимі інкогніто

Ваш Chrome: Менеджер паролів Google, Способи оплати, Адреси та інші, Закладки, Список для читання, Історія, Видалення даних браузера

Інструменти та дії: Друк, Пошук за допомогою Google Lens, Переклад, Створення QR-коду, Режим читання, Копіювання посилання, Відправлення на ваші пристрої, Диспетчер завдань та Інструменти розробника

Google зазначає, що ви можете перетягувати значки на панелі інструментів, щоб змінювати їхнє розташування. Більшість із них відкриються в бічній панелі.

Майте на увазі, що кнопки, які ви розмістите, будуть синхронізовані в усіх ваших десктопних браузерах.

Як налаштувати панель інструментів (фото: 9to5Google)

Google працювала над цією функцією кілька місяців і додавала нові ярлики в процесі. Можливість налаштовувати панель інструментів почала поширюватися серед користувачів в останні тижні, але Google тепер офіційно підтверджує, що вона широко доступна з оновленням Chrome 132 на сторінці "Що нового".

Щоб оновити Chrome, натисніть на меню з трьома крапками в правому верхньому кутку і відкрийте "Налаштування" в самому низу. У лівій бічній панелі перейдіть у розділ "Про Chrome".

Оновлення Chrome (фото: 9to5Google)