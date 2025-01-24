Як швидко налаштувати панель інструментів у Google Chrome за допомогою клавіш

Chrome 132 почав поширюватися цього тижня, ставши першим великим оновленням браузера від Google у 2025 році. Однією з нових функцій, яку компанія нарешті робить офіційною, є можливість налаштовувати панель інструментів на десктопних версіях.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google і Android 9to5Google.
У Chrome для Mac, Windows і Linux перейдіть на сторінку нової вкладки і натисніть "Налаштувати Chrome" у нижньому правому куті. Під параметрами кольору зовнішнього вигляду ви побачите нову опцію - "Панель інструментів".
Ця функція дає змогу керувати тим, які кнопки відображатимуться ліворуч/праворуч від адресного рядка. Доступні варіанти:
Google зазначає, що ви можете перетягувати значки на панелі інструментів, щоб змінювати їхнє розташування. Більшість із них відкриються в бічній панелі.
Майте на увазі, що кнопки, які ви розмістите, будуть синхронізовані в усіх ваших десктопних браузерах.
Як налаштувати панель інструментів (фото: 9to5Google)
Google працювала над цією функцією кілька місяців і додавала нові ярлики в процесі. Можливість налаштовувати панель інструментів почала поширюватися серед користувачів в останні тижні, але Google тепер офіційно підтверджує, що вона широко доступна з оновленням Chrome 132 на сторінці "Що нового".
Щоб оновити Chrome, натисніть на меню з трьома крапками в правому верхньому кутку і відкрийте "Налаштування" в самому низу. У лівій бічній панелі перейдіть у розділ "Про Chrome".