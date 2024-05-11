Як швидко допомогти дитині після стресу: 4 кроки від психолога Фонду Ахметова

Що робити, якщо дитина щойно пережила сильне потрясіння і перебуває у стані гострого стресу? Є спеціальна покрокова формула, яка лежить в основі ізраїльського протоколу швидкої допомоги дітям у таких ситуаціях.

Про те, як її використовувати, розповіла Ольга Фролова, психолог Фонду Ріната Ахметова, тренер з неформальної освіти для дорослих, кандидат психологічних наук.

Формула має назву "ДДД ПП", що допомагає запам'ятати порядок дій. Ці кроки треба здійснити одразу після потрапляння дитини в гостру стресову ситуацію:

I крок: Д – дотик: Обійміть дитину або візьміть за руки.

II крок: Д – дія: Запропонуйте їй потруситися, як щеня; потягнутися, як кошеня; пострибати, як зайчик.

III крок: Д – дихання. Техніка «Свічка та квітка» — попросіть уявити, що дитина повільно дмухає на свічку (видих через рот). Після цього уявити, що повільно вдихає аромат квітки (вдих через ніс) та затримує дихання. Таких видихів-вдихів потрібно 2-3 цикли. Починати завжди треба з видиху.

IV крок: ПП – позитивне переконання. Передайте дитині будь-яке послання у позитивному ключі. Наприклад: ти розумничка; ти молодець; у тебе виходить; я з тобою; як добре, що ми разом; ти є в мене, а я в тебе; у нас є захищений простір; ми можемо погладити нашого котика тощо.

Наприкінці попросіть дитину, або разом зробіть вправу "Метелик". Зігніть праву руку та покладіть на ліве плече і навпаки – ліву руку на праве. По черзі кожною рукою легенько поплескуйте по плечу, в ритм повторюючи: "я великий молодець", "я справляюся з цією ситуацією".

За 18 років за програмою "Рінат Ахметов — Дітям" різнобічну підтримку отримали понад 5 млн дітей України. Більше — на сайті Фонду https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam