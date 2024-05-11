Как быстро помочь ребенку после стресса: 4 шага от психолога Фонда Ахметова

Что делать, если ребенок только пережил сильное потрясение и находится в состоянии острого стресса? Есть специальная пошаговая формула, лежащая в основе израильского протокола скорой помощи детям в таких ситуациях.

О том, как его использовать, рассказала Ольга Фролова, психолог Фонда Рината Ахметова, тренер по неформальному образованию для взрослых, кандидат психологических наук.

Формула называется "ДДД ПП", что помогает запомнить порядок действий. Эти шаги нужно предпринять сразу после попадания ребенка в острую стрессовую ситуацию:

I шаг: Д – прикосновение: Обнимите ребенка или возьмите за руки.

II шаг: Д – действие: Предложите ей потрястись, как щенок; потянуться, как котенок; попрыгать, как зайчик.

III шаг: Д – дыхание. Техника «Свеча и цветок» – попросите представить, что ребенок медленно дует на свечу (выдох через рот). После этого представить, что медленно вдыхает аромат цветка (вдох через нос) и задерживает дыхание. Таких выдохов-вдохов требуется 2-3 цикла. Начинать всегда нужно с выдоха.

IV шаг: ПП – положительное убеждение. Передайте ребенку любое послание в положительном ключе. Например: ты умничка; ты молодец; у тебя получается; я с тобой; как хорошо, что мы вместе; ты есть у меня, а я у тебя; у нас есть защищенное пространство; мы можем погладить нашего котика и т.д.

В конце попросите ребенка или вместе сделайте упражнение "Бабочка". Согните правую руку и положите на левое плечо и наоборот – левую руку на правое. Поочередно каждой рукой легонько похлопываю по плечу, в ритм повторяя: "я великий молодец", "я справляюсь с этой ситуацией".

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" разностороннюю поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше — на сайте Фонда https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam