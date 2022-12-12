Як схуднути і не набрати вагу знову: дієтолог розкрила важливі нюанси

Процес схуднення рідко буває приємним, адже доводиться обмежувати себе у їжі та відмовитися від улюблених продуктів. Однак ще більш прикро, якщо після стількох зусиль вага знову повертається. Щоб уникнути цього, варто дотримуватись кількох порад.

Про це розповіла дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram .

Що допоможе не погладшати знову

За словами фахівця, не варто довіряти "швидким" та "голодним" дієтам, не створювати дефіцит у калоріях більш ніж 15%. Все тому, що потім людина буде знову їсти багато.

"Зізнайтеся собі чесно - якби тобі не потрібно було б худнути, стали б ви займатися голодуваннями. Якщо відповідь – ні, то й не починайте", - каже дієтолог.

Ніяких заборон

Також важливо не створювати заборон у харчуванні, адже вони лише викликають бажання їх порушувати і провокують зриви.

Важливо пам'ятати, що людина, якій можна їсти все, не матиме зривів.

Вільний вибір

Дієтолог радить працювати зі своїм мисленням і домогтися стану, коли можна все. Якщо для цього доведеться спершу пройти стадію нормалізації відносин з їжею та зняття заборон, то займіться спершу цим. Інакше періоди обмежень у твоєму житті так і чергуватимуться з переїданням.

Не менш важливо навчися працювати з емоційним голодом. Інакше людина буде постійно хотіти щось з'їсти. Такий стан напруги психіка довго не витримує.

До того ж потрібно змінити звички та харчуватися раціонально. Все тому, що людина не зможе сидіти на дієті вічно.

Забудьте про емоційне переїдання

Гастроентеролог каже, що варто також позбутися емоційного переїдання, бо звичка використовувати їжу для зміни свого емоційного стану провокує залежність.

Правильно визначте мету

Не варто жити ілюзіями, що якщо скинути зайві кілограми, то зміниться життя. Важливо обдумати, що такого людина хоче, але не можете робити, поки не схуднете