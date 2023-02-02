Як ще на побаченні зрозуміти, чи є майбутнє у ваших стосунків
Коли під час перших побачень у вас частішає серцебиття, щоки полум'яніють рум'янцем, ноги тремтять, і метелики порхають в животі, - це прекрасно. Але це далеко не показник, що саме з цією людиною вам вдасться збудувати справжні довготривалі стосунки.
Про це розповіли в Telegram каналі Інтимологія.
Як зрозуміти, чи підходить вам людина
Окрім іскри, що спалахнула між вами, варто визначити, чи є у вас спільні цінності, мета, бажання, заборони.
Розмовляйте з потенційним партнером і робіть висновки, відповідаючи собі на питання: Як ви дивитеся на світ? Які цінності у вас? Чого ви бажаєте від стосунків? Які у вас є табу? І таке інше. Звісно, треба, щоб ви теж зрозуміли і позицію партнера з цих питань.
Питання, щоб глибше дізнатися про особистість партнера:
- Що б ти зробив(ла), якби завтра ти прокинувся(лася) у тілі протилежної статі.
- Розкажи найнезручніший момент у своєму житті?
- Що б ти робив(ла), якби дізнався(лася), що тобі залишився жити лише рік?
- Яку найбільш протизаконну дію ти робив(ла)?
- Якби тобі запропонували полетіти в космос, але повернутися б ти міг тільки через 30 років. Погодишся?
- Хто вплинув на твоє життя?
- Якби ти мав(ла) можливість перенестися в минуле чи майбутнє. Що вибереш?
- Яке в тебе було прізвисько у дитинстві? І чому?
- Яку найціннішу пораду ти отримав(ла) у своєму житті?
- Як би ти відреагував(ла), якби найлютіший ворог прийшов до тебе в сльозах?
- Який ти бачиш свою ідеальну старість?
Питання, щоб зрозуміти, що партнер відчуває до вас:
- Якого кольору очі?
- Щоб ти робив(ла) для того, щоб людина в тебе закохалася?
- Як ти вважаєш, що мене в тобі приваблює?
- Яка пісня у тебе асоціюється із нами?
- Як ти розумієш що закохався?
- Яка моя фотографія тобі найбільше подобається?
- Яка роль у фільмі мені підійшла б?
- Твоя перша думка, коли ти побачив мене?
- Як ти вважаєш, чому жінки (чоловіки) часто підходять зі мною познайомитися? (Це може бути й не правда, але цікаво, що відповість партнер)
- Як ти вважаєш, чи нормально зберігати подарунки від колишнього партнера?
Питання, які допоможуть краще дізнатися про сексуальність партнера:
- Скільки б ти максимум протримався(лась) без сексу зовсім?
- Яку частину мого тіла ти вважаєш найбільш збуджуючою? Геніталії не беруться до уваги.
- Чи є місця, в яких недостатньо підкачаний(а)?
- Що тебе може миттєво відштовхнути та зупинити під час сексу?
- Тобі буває сумно після сексу? Чому?
- За яким принципом ти відбираєш порно для мастурбації?
- Краще секс із музикою чи в тиші?
- Секс повинен бути спонтанним чи запланованим?
- Тобі приємніше проявляти ініціативу у сексі чи навпаки?
- На твою думку, що в тебе найкраще виходить у сексі?
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