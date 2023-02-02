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Як ще на побаченні зрозуміти, чи є майбутнє у ваших стосунків

Новость на русском →
Четвер 02 лютого 2023 22:40
Як ще на побаченні зрозуміти, чи є майбутнє у ваших стосунків Як зрозуміти, чи є у стосунків майбутнє (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли під час перших побачень у вас частішає серцебиття, щоки полум'яніють рум'янцем, ноги тремтять, і метелики порхають в животі, - це прекрасно. Але це далеко не показник, що саме з цією людиною вам вдасться збудувати справжні довготривалі стосунки.

Про це розповіли в Telegram каналі Інтимологія.

​​Як зрозуміти, чи підходить вам людина

Окрім іскри, що спалахнула між вами, варто визначити, чи є у вас спільні цінності, мета, бажання, заборони.

Розмовляйте з потенційним партнером і робіть висновки, відповідаючи собі на питання: Як ви дивитеся на світ? Які цінності у вас? Чого ви бажаєте від стосунків? Які у вас є табу? І таке інше. Звісно, треба, щоб ви теж зрозуміли і позицію партнера з цих питань.

Питання, щоб глибше дізнатися про особистість партнера:

  • Що б ти зробив(ла), якби завтра ти прокинувся(лася) у тілі протилежної статі.
  • Розкажи найнезручніший момент у своєму житті?
  • Що б ти робив(ла), якби дізнався(лася), що тобі залишився жити лише рік?
  • Яку найбільш протизаконну дію ти робив(ла)?
  • Якби тобі запропонували полетіти в космос, але повернутися б ти міг тільки через 30 років. Погодишся?
  • Хто вплинув на твоє життя?
  • Якби ти мав(ла) можливість перенестися в минуле чи майбутнє. Що вибереш?
  • Яке в тебе було прізвисько у дитинстві? І чому?
  • Яку найціннішу пораду ти отримав(ла) у своєму житті?
  • Як би ти відреагував(ла), якби найлютіший ворог прийшов до тебе в сльозах?
  • Який ти бачиш свою ідеальну старість?

Питання, щоб зрозуміти, що партнер відчуває до вас:

  • Якого кольору очі?
  • Щоб ти робив(ла) для того, щоб людина в тебе закохалася?
  • Як ти вважаєш, що мене в тобі приваблює?
  • Яка пісня у тебе асоціюється із нами?
  • Як ти розумієш що закохався?
  • Яка моя фотографія тобі найбільше подобається?
  • Яка роль у фільмі мені підійшла б?
  • Твоя перша думка, коли ти побачив мене?
  • Як ти вважаєш, чому жінки (чоловіки) часто підходять зі мною познайомитися? (Це може бути й не правда, але цікаво, що відповість партнер)
  • Як ти вважаєш, чи нормально зберігати подарунки від колишнього партнера?

Питання, які допоможуть краще дізнатися про сексуальність партнера:

  • Скільки б ти максимум протримався(лась) без сексу зовсім?
  • Яку частину мого тіла ти вважаєш найбільш збуджуючою? Геніталії не беруться до уваги.
  • Чи є місця, в яких недостатньо підкачаний(а)?
  • Що тебе може миттєво відштовхнути та зупинити під час сексу?
  • Тобі буває сумно після сексу? Чому?
  • За яким принципом ти відбираєш порно для мастурбації?
  • Краще секс із музикою чи в тиші?
  • Секс повинен бути спонтанним чи запланованим?
  • Тобі приємніше проявляти ініціативу у сексі чи навпаки?
  • На твою думку, що в тебе найкраще виходить у сексі?

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