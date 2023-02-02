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Как еще на свидании понять, есть ли будущее у ваших отношений

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Четверг 02 февраля 2023 22:40
Как еще на свидании понять, есть ли будущее у ваших отношений Как понять, есть ли у отношений будущее (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда во время первых свиданий у вас учащается сердцебиение, щеки пламенеют румянцем, ноги дрожат, и бабочки порхают в животе, – это прекрасно. Но это далеко не показатель, что именно с этим человеком вам удастся выстроить настоящие долгосрочные отношения.

Об этом рассказали в Telegram-канале Интимология.

Как понять, подходит ли вам человек

Кроме искры, вспыхнувшей между вами, следует определить, есть ли у вас общие ценности, цели, желания, запреты.

Разговаривайте с потенциальным партнером и делайте выводы, отвечая себе на вопросы: Как вы смотрите на мир? Какие ценности у вас? Что вы хотите от отношений? Какие у вас табу? И все такое. Конечно, нужно, чтобы вы тоже поняли и позицию партнера по этим вопросам.

Вопрос, чтобы глубже узнать личность партнера:

  • Что бы ты сделал(а), если бы завтра ты проснулся(ла) в теле противоположного пола.
  • Расскажи самый неудобный момент в жизни?
  • Что бы ты делал(а), если бы узнал(а), что тебе остался жить только год?
  • Какое наиболее противозаконное действие ты оказывал(а)?
  • Если бы тебе предложили улететь в космос, но вернуться бы ты мог только через 30 лет. Согласишься?
  • Кто повлиял на твою жизнь?
  • Если бы у тебя была возможность перенестись в прошлое или будущее. Что выберешь?
  • Какое у тебя было прозвище в детстве? И почему?
  • Какой ценный совет ты получил(а) в своей жизни?
  • Как бы ты отреагировал(а), если бы злейший враг пришел к тебе в слезах?
  • Какой ты видишь свою безупречную старость?

Вопрос, чтобы понять, что партнер чувствует к вам:

  • Какого цвета глаза?
  • Чтобы ты делал(а) для того, чтобы человек в тебя влюбился?
  • Как ты думаешь, что меня в тебе привлекает?
  • Какая песня у тебя ассоциируется с нами?
  • Как ты понимаешь, что влюбился?
  • Какая моя фотография тебе больше всего нравится?
  • Какая бы роль в фильме мне подошла?
  • Твоя первая мысль, когда ты увидел меня?
  • Как ты считаешь, почему женщины (мужчины) часто подходят со мной познакомиться? (Это может быть и не правда, но интересно, что ответит партнер)
  • Как ты думаешь, нормально ли хранить подарки от бывшего партнера?

Вопросы, которые помогут лучше узнать сексуальность партнера:

  • Сколько бы ты максимум продержался без секса вовсе?
  • Какую часть моего тела ты считаешь наиболее возбуждающей? Гениталии не учитываются.
  • Есть ли места, в которых недостаточно подкачан(а)?
  • Что тебя может мгновенно оттолкнуть и приостановить во время секса?
  • Тебе бывает грустно после секса? Почему?
  • По какому принципу ты отнимаешь порно для мастурбации?
  • Лучше ли секс с музыкой или в тишине?
  • Секс должен быть спонтанным или запланированным?
  • Тебе приятнее проявлять инициативу в сексе или наоборот?
  • По твоему мнению, что у тебя лучше всего выходит в сексе?

Раньше мы писали, как вернуть поезд после 15 лет брака.

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