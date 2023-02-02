Как еще на свидании понять, есть ли будущее у ваших отношений

Когда во время первых свиданий у вас учащается сердцебиение, щеки пламенеют румянцем, ноги дрожат, и бабочки порхают в животе, – это прекрасно. Но это далеко не показатель, что именно с этим человеком вам удастся выстроить настоящие долгосрочные отношения.

Как понять, подходит ли вам человек

Кроме искры, вспыхнувшей между вами, следует определить, есть ли у вас общие ценности, цели, желания, запреты.

Разговаривайте с потенциальным партнером и делайте выводы, отвечая себе на вопросы: Как вы смотрите на мир? Какие ценности у вас? Что вы хотите от отношений? Какие у вас табу? И все такое. Конечно, нужно, чтобы вы тоже поняли и позицию партнера по этим вопросам.

Вопрос, чтобы глубже узнать личность партнера:

Что бы ты сделал(а), если бы завтра ты проснулся(ла) в теле противоположного пола.

Расскажи самый неудобный момент в жизни?

Что бы ты делал(а), если бы узнал(а), что тебе остался жить только год?

Какое наиболее противозаконное действие ты оказывал(а)?

Если бы тебе предложили улететь в космос, но вернуться бы ты мог только через 30 лет. Согласишься?

Кто повлиял на твою жизнь?

Если бы у тебя была возможность перенестись в прошлое или будущее. Что выберешь?

Какое у тебя было прозвище в детстве? И почему?

Какой ценный совет ты получил(а) в своей жизни?

Как бы ты отреагировал(а), если бы злейший враг пришел к тебе в слезах?

Какой ты видишь свою безупречную старость?

Вопрос, чтобы понять, что партнер чувствует к вам:

Какого цвета глаза?

Чтобы ты делал(а) для того, чтобы человек в тебя влюбился?

Как ты думаешь, что меня в тебе привлекает?

Какая песня у тебя ассоциируется с нами?

Как ты понимаешь, что влюбился?

Какая моя фотография тебе больше всего нравится?

Какая бы роль в фильме мне подошла?

Твоя первая мысль, когда ты увидел меня?

Как ты считаешь, почему женщины (мужчины) часто подходят со мной познакомиться? (Это может быть и не правда, но интересно, что ответит партнер)

Как ты думаешь, нормально ли хранить подарки от бывшего партнера?

Вопросы, которые помогут лучше узнать сексуальность партнера: