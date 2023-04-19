Як чітко зрозуміти, що з цим чоловіком ви не будете щасливі: найважливіші ознаки

Жінки на початку стосунків часто ідеалізують свого обранця та не помічають тривожні ознаки у його поведінці.

Сильні почуття, закоханість, швидкий розвиток стосунків та збіг за смаками – абсолютно не гарантують, що на вас чекають щасливі стосунки. Є величезний ризик потрапити на токсичну людину, незрілу або маніпулятора.

Як зрозуміти на перших етапах стосунків, що ви не будете щасливі з цим чоловіком – читайте у матеріалі нижче.

Як розпізнати токсичного чоловіка

Відомий психолог та автор багатьох книг Шахіда Арабі виділяє 7 пунктів, які швидко допомагають визначити токсичного чоловіка та маніпулятора.

Він заперечує ваше сприйняття реальності та применшує вплив своїх насильницьких чи токсичних дій.

Він повністю ігнорує вас, коли ви намагаєтеся поговорити з ним.

Він різко усувається під час конфліктів і карає мовчанням, навіть якщо у стосунках все гаразд.

Він дурить - по-великому і в дрібницях.

Він не виявляє емпатію, або використовує її у своїх цілях. Наприклад, не відчуває каяття у своїх діях. А якщо й кається, то, щоб викликати у вас співчуття та помиритися після сварки.

Він принижує вашу самооцінку шляхом знецінення та вербального насильства. Наприклад, у вигляді двозначних компліментів, явних образ, єхидних коментарів "жартома".

Він сприймає вас як річ і намагається контролювати усі сторони вашого життя.

Психологи рекомендують придивитися, як поводиться чоловік у стресовій чи конфліктній ситуації - саме тоді більшість людей проявляють своє справжнє обличчя.

Можна також спостерігати за людиною з боку - як вона поводиться з іншими людьми, як реагує, що говорить. При цьому важливо, щоб чоловік не знав про ваше спостереження.

Вам із таким чоловіком точно не по дорозі

1. Чоловік не виконує своїх обіцянок, відкладає або каже, що нічого не обіцяв. Наприклад, чоловік вручив подарунок та наполегливо з'ясовує, чому жінка ним не користується. Це форма маніпуляції, яка спрямована на перевірку особистих кордонів для їхнього руйнування в майбутньому – так чинять аб'юзери.

2. Чоловік стверджує, що його не так зрозуміли, він не те мав на увазі тощо. Така маніпуляція спрямована на те, щоб змусити людину засумніватись в адекватності власного сприйняття реальності. За такою поведінкою зазвичай слідує жорстке домінування.

3. Чоловік ставить умови. Наприклад: "Якщо ти це зробиш, то я…". Мета такої маніпуляції – порушення особистих кордонів, придушення.

4. Чоловік посилається на чужу думку у відповідь на власний погляд жінки, який відрізняється. Він хоче показати, що у світі більше людей, які думають по-іншому, а отже, жінка неправа. Це також використовується для тиску.

5. Чоловік дає ухильну відповідь на прямі питання. Це робиться для того, щоб жінку обдурити та змусити її ухвалити власне рішення, яке її влаштує. А в майбутньому це використовуватиметься проти неї.

Що ж робити?

Розірвати стосунки із токсичним чоловіком-маніпулятором буває непросто. Більшість жертв упевнена, що це тимчасове явище і все зміниться. Є надія, що допоможуть відверті розмови та спроба порозумітися. Але практично завжди – це ілюзія, такі люди не змінюються.

Чоловіки-маніпулятори схильні тримати свою жертву і грати на слабкостях до останнього. Щобільше, кохання активізує ділянки мозку, які пов'язані із залежністю та тягою. І перепади від розчарування до підйомів лише посилюють почуття.

"Коли ми закохуємося, у нас знижується рівень серотоніну і підвищується рівень кортизолу - гормону стресу, який активізує реакції в критичних ситуаціях і дозволяє нам бути в повній бойовій готовності перед можливою небезпекою. А поєднання гормонів дає сильне захоплення, одержимість об'єктом кохання, навіть якщо це завдає шкоди", - пояснює дослідник людської поведінки Хелен Фішер.

Якщо жінка помітила ознаки токсичної поведінки у свого обранця, вона повинна чітко зрозуміти - його не можна змінити. І єдиний вихід - якнайшвидше і спокійніше піти з таких стосунків.

При цьому розірвати стосунки буде простіше, ніж емоційний зв'язок. Бажано відчути та прийняти біль, який нам завдають. Мозок при цьому уникатиме зустрічей із кривдником, але почне стирати спогади, щоб захистити.

Уявіть у фарбах, як ви щодня через таку людину втрачаєте щастя, спокій, радість від життя, здорову психіку та здоров'я загалом. Вас будуть знищувати, ображати, знецінювати та завдавати болю. Такий метод дозволить прийняти втрату перед обличчям ще більш потужних і страшних втрат у майбутньому.