Як розвинути мислення достатку: корисні поради

Кожен з нас може досягти успіху, розвиваючи мислення достатку та зростання, варто лише знати, що розвивати і на що звертати увагу.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медіа-простір Wellcoast в Instagram.

Як розвинути мислення достатку

Не існує людей розумних чи дурних - є тільки ті, хто розкрив свій потенціал, і ті, хто цього не зробив. Йдеться про те, щоб постійно покращувати свої навички, пробувати знов і знов, не боятися труднощів та отримувати задоволення від процесу.

Дефіцитне мислення

"Багаті залишаються багатими, а я залишусь на цьому рівні назавжди"

"Я не буду допомагати колезі з ідеями, раптом він отримає підвищення"

"Ти або переможець, або переможений, інакше бути не може. Так все працює"

"А якщо я пропущу важливу нагоду?"

"Не всім дано бути багатими, прийми це"

Як реагує наш мозок?

Коли ми відчуваємо гостру нестачу, активується мигдалеподібне тіло - частина мозку, повʼязана з емоціями, зокрема страхом. У нас підвищується пильність.

Коли мигдалина знаходиться в стані підвищеної готовності, вона запускає гормони стресу.

Ці гормони вводять наше тіло в стан тривоги та страху. Цей стан сильної тривожності заважає нам мислити чітко та ухвалювати обґрунтовані рішення. Мозок починає працювати понаднормово, щоб впоратися з уявною нестачею ресурсів, і ця втома сприяє психічному виснаженню.

Зрештою, що ми маємо?

Підвищений стан тривоги, спричинений мисленням про те, чого не вистачає, порушує когнітивні функції, ускладнює чітке мислення та ухвалення раціональних рішень.

Рішення, зумовлені страхом, можуть створити негативну спіраль, що призведе до більшого стресу та викликів, а не ефективних рішень.

Коли ми надмірно зациклені, ми дивимося на світ, немов через шори, повністю ігноруючи потенційні можливості та іншу перспективу.

Як розвинути мислення достатку (фото: Freepik)

Обізнаність

Звертай увагу на свої думки та реакції, особливо в тих сферах, де зазвичай виникають думки щодо гострої нестачі. Запитуй себе, чи справді твої дії викликані потребою, чи це страх перед нестачею взяв над тобою верх і впливає на твоє рішення.

Вдячність

Постав собі три будильники вдячності на кожен день. Мета полягає в тому, щоб ти регулярно думала про те, за що ти вдячна та визнавала те цінне, що вже є у твоєму житті.

Мова та думки

Замість того, щоб говорити "У мене не вистачає часу" або "Я не можу собі цього дозволити", переформулюй свої слова так, щоб зосередитися на достатку.

Наприклад, заміни "Мені ніколи не вистачить грошей на мої потреби" на "У мене є всі ресурси, необхідні для задоволення потреб".

Співпраця

Різні погляди та навички сприяють інноваційним рішенням. Ба більше, багато можливостей у житті досить часто приходить до нас від інших людей. До кого вони йдуть? До людини, яка активно ділиться з іншими.

Мислення зростання

Культивуй мислення зростання, приймаючи той факт, що наше життя - це шлях навчання. Де кожна проблема - це рівень, як у грі, який потрібно пройти, а не непереборна перешкода на твоєму шляху.