Як розрахувати кількість шашлику для компанії, щоб усім вистачило: корисні підказки

Як розрахувати кількість м'яса на особу

Перед покупкою м'яса для цілої компанії варто врахувати те, що під час приготування шашлику, воно вжарюється по масі на 30-40%.

Скільки сирого м'яса потрібно на особу:

на чоловіка - 400-500 г

на жінку - 300 г

на дитину - 130-300 г (залежно від віку)

Традиційну свинину чи яловичину можна замінити легшим курячим м'ясом - воно швидше готується і набагато простіше засвоюється.

Дані розрахунки вказані для пікніка, тривалістю до 6 год. Якщо вилазка на природу триватиме довше, то кількість м'яса треба збільшити на 20-25%.

Як вибрати м'ясо на шашлик

Для шашлику найкраще брати молоде м’ясо з жиром. Наприклад, зі свинини краще брати окіст, корейку, шию або лопатку, з курки - стегна, крила та гомілки, а з телятини - вирізку.

Нарізати м'ясо треба впоперек волокон, шматки мають бути завбільшки 4-5 см кожна сторона. Ідеальним часом для маринування вважається 12-20 годин.

Не варто шашлик перевантажувати спеціями і кислотами. Якщо правильно вибрали м'ясо, то для нього буде достатньо солі, перцю, цибулі й трохи сухих трав.

Як розрахувати інші продукти для пікніка

Крім шашлику, на природу слід взяти овочі, гриби, напої та прості закуски.

Скільки продуктів потрібно на особу:

Овочі - 250 г на дорослого та 125 г на дитину,

Хліб - 100 г на дорослого та 50 г на дитину,

Напої безалкогольні - 2 л на дорослого та 1-1,5 л на дитину.

Якщо плануєте запікати овочі на вогні, то слід врахувати, що вони вжарюються на 50-60%.

Також, якщо плануєте запікати рибу, то розрахунок такий же приблизно, як для м'яса на шашлик.