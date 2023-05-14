Як розрахувати кількість шашлику для компанії, щоб усім вистачило: корисні підказки

Влітку люди люблять збиратися компаніями на природі та смажити шашлик. Аби спільне дозвілля вдалося, треба вміти розраховувати, скільки і якої їжі слід взяти, аби усім вистачило та й не залишилось зайвого.
Про те, як правильно розрахувати кількість м'яса для шашлику, розповідаємо у матеріалі нижче.
Перед покупкою м'яса для цілої компанії варто врахувати те, що під час приготування шашлику, воно вжарюється по масі на 30-40%.
Скільки сирого м'яса потрібно на особу:
Традиційну свинину чи яловичину можна замінити легшим курячим м'ясом - воно швидше готується і набагато простіше засвоюється.
Дані розрахунки вказані для пікніка, тривалістю до 6 год. Якщо вилазка на природу триватиме довше, то кількість м'яса треба збільшити на 20-25%.
Для шашлику найкраще брати молоде м’ясо з жиром. Наприклад, зі свинини краще брати окіст, корейку, шию або лопатку, з курки - стегна, крила та гомілки, а з телятини - вирізку.
Нарізати м'ясо треба впоперек волокон, шматки мають бути завбільшки 4-5 см кожна сторона. Ідеальним часом для маринування вважається 12-20 годин.
Не варто шашлик перевантажувати спеціями і кислотами. Якщо правильно вибрали м'ясо, то для нього буде достатньо солі, перцю, цибулі й трохи сухих трав.
Крім шашлику, на природу слід взяти овочі, гриби, напої та прості закуски.
Скільки продуктів потрібно на особу:
Якщо плануєте запікати овочі на вогні, то слід врахувати, що вони вжарюються на 50-60%.
Також, якщо плануєте запікати рибу, то розрахунок такий же приблизно, як для м'яса на шашлик.
Раніше ми розповідали про те, через які помилки під час приготування шашлику він стає шкідливим.
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