Як розрахувати кількість алкоголю на свята, щоб вистачило на усіх гостей

Як розрахувати кількість спиртного

Варто заздалегідь дізнатись, які напої люблять ваші гості. А вже відштовхуючись від цього, купувати алкоголь.

Якщо святкове застілля триватиме 5 годин, то вам знадобиться:

1 л міцного алкоголю на 2 людини

750 мл ігристого на 2-3 особи

750 мл вина - на 1 особу

Також варто прикупити так звані welcome-drink. Це своєрідний аперитив на початок вечірки. Стандартна норма - 150-250 мл білого або ігристого вина на 1 людину.

Враховуйте також те, що серед гостей можуть бути вагітні, прихильники здорового способу життя, водії або ж люди, які приймають ліки. Тому варто купити кілька пляшок безалкогольного вина чи пива.

Які закуски найкраще підходять до вина (фото: bonduelle.com)

Також дуже важливо закупити достатню кількість мінеральної води, оскільки вона сприятиме нормальному травленню. Розраховуйте, що на 5-годинне застілля варто брати 1,5 л пляшку мінеральної води на особу, особливо, якщо серед закусок є багато солоних страв, які можуть викликати спрагу.

Також не забувайте про те, що на застілля мають бути різноманітні страви - як легкі закуски, так і ситні, особливо, якщо буде міцний алкоголь.

Візьміть до уваги й те, що якщо на святкуванні будуть різні напої, то під кожен вид спиртного мають йти спеціальні склянки чи бокали.

Які склянки потрібно подавати до різних видів алкоголю (фото: thespruceeats.com)