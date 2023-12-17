Як розрахувати кількість алкоголю на свята, щоб вистачило на усіх гостей

Новорічні свята - це чудова можливість зібратись колом найближчих людей. Щоб вдало організувати застілля, потрібно правильно розрахувати кількість спиртного на кожну особу, інакше ризикуєте собі заробити репутацію негостинного господаря.

Про те, як розрахувати кількість алкоголю на свята, пише РБК-Україна (проект Styler).

Як розрахувати кількість спиртного

Варто заздалегідь дізнатись, які напої люблять ваші гості. А вже відштовхуючись від цього, купувати алкоголь.

Якщо святкове застілля триватиме 5 годин, то вам знадобиться:

1 л міцного алкоголю на 2 людини

750 мл ігристого на 2-3 особи

750 мл вина - на 1 особу

Також варто прикупити так звані welcome-drink. Це своєрідний аперитив на початок вечірки. Стандартна норма - 150-250 мл білого або ігристого вина на 1 людину.

Враховуйте також те, що серед гостей можуть бути вагітні, прихильники здорового способу життя, водії або ж люди, які приймають ліки. Тому варто купити кілька пляшок безалкогольного вина чи пива.

Які закуски найкраще підходять до вина (фото: bonduelle.com)

Також дуже важливо закупити достатню кількість мінеральної води, оскільки вона сприятиме нормальному травленню. Розраховуйте, що на 5-годинне застілля варто брати 1,5 л пляшку мінеральної води на особу, особливо, якщо серед закусок є багато солоних страв, які можуть викликати спрагу.

Також не забувайте про те, що на застілля мають бути різноманітні страви - як легкі закуски, так і ситні, особливо, якщо буде міцний алкоголь.

Візьміть до уваги й те, що якщо на святкуванні будуть різні напої, то під кожен вид спиртного мають йти спеціальні склянки чи бокали.

Які склянки потрібно подавати до різних видів алкоголю (фото: thespruceeats.com)