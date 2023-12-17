Как рассчитать количество алкоголя на праздники, чтобы хватило на всех гостей

Новогодние праздники - это прекрасная возможность собраться компанией самых близких людей. Чтобы удачно организовать застолье, нужно правильно рассчитать количество спиртного на каждого человека, иначе рискуете себе заработать репутацию негостеприимного хозяина.

При подготовке публикации были использованы материалы: Alcoprostir и Publish Украина.

О том, как рассчитать количество алкоголя по праздникам, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Как рассчитать количество спиртного

Следует заранее узнать, какие напитки любят ваши гости. А уж отталкиваясь от этого, покупать алкоголь.

Если праздничное застолье будет длиться 5 часов, то вам понадобится:

1 л крепкого алкоголя на 2 человека

750 мл игристого на 2-3 человека

750 мл вина - на 1 человека

Также следует прикупить так называемые welcome-drink. Это своеобразный аперитив к началу вечеринки. Стандартная норма - 150-250 мл белого или игристого вина на 1 человека.

Учитывайте также то, что среди гостей могут быть беременные, приверженцы здорового образа жизни, водители или люди, которые принимают лекарства. Поэтому следует купить несколько бутылок безалкогольного вина или пива.

Какие закуски лучше всего подходят к вину (фото: bonduelle.com)

Также очень важно закупить достаточное количество минеральной воды, поскольку она будет способствовать нормальному пищеварению. Рассчитывайте, что на 5-часовое застолье следует брать 1,5 л бутылку минеральной воды на человека, особенно если среди закусок есть много соленых блюд, которые могут вызвать жажду.

Также не забывайте о том, что на застолье должны быть разнообразные блюда - как легкие, так и сытные закуски, особенно, если будет крепкий алкоголь.

Учтите и то, что если на праздновании будут разные напитки, то под каждый вид спиртного должны идти специальные стаканы или бокалы.

Какие стаканы нужно подавать к разным видам алкоголя (фото: thespruceeats.com)