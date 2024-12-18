Як розпізнати підроблений скриншот: три надійні способи, щоб не потрапити на обман

В еру цифрових технологій підроблені скриншоти стали одним із найпопулярніших способів поширення неправдивої інформації. Вони можуть виглядати настільки правдоподібно, що не завжди легко відрізнити їх від справжніх.

Про три простих методи, які допоможуть вам перевірити справжність скриншотів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker .

Перевірте контекст

Якщо ви стикаєтеся з передбачуваним скриншотом поста або статті, які перебувають у відкритому доступі, першим питанням повинно бути, чому оригінальний контент був зроблений у вигляді скриншота, а не безпосередньо посилаючись на джерело. Навіть якщо люди викладають скриншоти заради зручності, вони все одно повинні посилатися на контент, до якого звертаються.

Якщо посилання немає, спробуйте знайти оригінальне джерело самостійно - подивіться акаунт в X (колишній Twitter), блог, гілку на Reddit або щось ще. Якщо слідів оригіналу немає, це ще один привід насторожитися. Пости можуть бути видалені, звісно, але все одно варто провести розслідування.

Також подумайте, що саме зображує скриншот. Він показує щось спірне, нелегальне або таке, що може викликати емоційний відгук? Простіше кажучи, чи можливо, що він був створений виключно заради кліків? Це ще один тривожний знак. Отримання вірусного поста часто варте тих кількох хвилин, які можна витратити на підробку скриншота, і таких людей багато.

Навіть коли контекст важче визначити, наприклад, з приватним листуванням, огляньте сам скриншот на наявність підказок.

Що за люди на ньому? Чи дали вони якийсь офіційний коментар? Чи є інформація про те, як було отримано скриншот? Чи є джерело скриншота надійним (наприклад, перевірений новинний ресурс)? Усе це може як підтвердити, так і підірвати достовірність зображення.

Дуже легко підробляти пости в соціальних мережах (фото: Lifehacker)

Вивчіть зображення

Скриншоти можуть бути легко підроблені, але їх можна зробити поспішно, і вони можуть містити невідповідності. Вивчіть зображення на наявність таких невідповідностей: неправильне вирівнювання, пошкоджені або неправильно розташовані елементи, дивне форматування.

Якщо скриншот зроблено з додатка, спробуйте порівняти його зі справжнім застосунком на вашому телефоні або з його сторінкою в Google Play Store або Apple App Store. Підробки часто використовують неправильні стилі або застарілий інтерфейс.

Щоб приховати ці невідповідності, підроблені скриншоти часто мають пікселізацію та низьку якість - на це теж варто звертати увагу. Справжні скріншоти мають бути чіткими та ясними, вони не повинні бути розмитими або надмірно обробленими.

Звичайні правила для розпізнавання підроблених зображень застосовні й до фальшивих скриншотів. Візьміть, наприклад, підроблений скриншот статті новини, де одразу видно розмиті графіку і текст.

Ресурси, такі як PolitiFact і Snopes, можуть допомогти у викритті підроблених скриншотів. Коли йдеться про зображення, варто також використовувати зворотний пошук зображень TinEye.

Використовуйте редактор фото

Іноді метадані скриншота можуть розповісти про нього більше. На Windows це можна перевірити, клікнувши правою кнопкою миші по зображенню та обравши "Властивості"; на macOS - клацніть правою кнопкою та оберіть "Отримати інформацію".

Шукайте такі деталі, як дата створення та останньої зміни зображення, а також звідки воно було завантажене востаннє. Не всі скриншоти міститимуть усю цю інформацію, але варто перевірити про всяк випадок.

Відкривши сумнівний скриншот у редакторі фото, ви зможете уважно його роздивитись і, можливо, помітити помилки, які його творець зробив під час вибору шрифтів і графіки, правильного вирівнювання елементів або спроб приховати сліди підробки. Зазвичай дані зображення можна перевірити і в редакторах фото (у Photoshop це Файл, Інформація про файл).

Forensically - це чудовий безкоштовний засіб для аналізу зображень, який працює прямо у вашому браузері і може допомогти вам детальніше розглянути скриншоти (і будь-які інші типи зображень).

Він дає змогу збільшити будь-яку частину зображення, а також пропонує низку інструментів для виявлення редагування, як-от пошук невідповідностей у значеннях яскравості або перевірка ділянок, які могли бути скопійовані.

Метадані фотографій іноді можуть розкрити деякі секрети (фото: Lifehacker)