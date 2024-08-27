5 ефективних способів зробити скриншот на iPhone

Створення скриншотів на iPhone - це зручний спосіб зберегти важливі моменти, інформацію або зображення прямо з екрана пристрою. Однак багато користувачів не знають, що існує кілька різних методів для виконання цього завдання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Як зробити скриншот на iPhone без кнопки "Додому"

На iPhone без кнопки Home (велике коло під екраном) одночасно натисніть бічну кнопку (ви використовуєте її для увімкнення телефону) та кнопку збільшення гучності.

У момент створення скриншота ви побачите анімацію та мініатюру у нижньому лівому кутку екрана. Натисніть на неї, щоб відредагувати скриншот, або проведіть пальцем вліво, щоб зберегти його. Ви також можете дати йому спокій, і він збережеться і зникне сам по собі.

Спосіб зробити знімок екрану на iPhone без кнопки "Додому" (фото: Lifechaker)

Як зробити скриншот на iPhone з кнопкою "Додому"

Щоб зробити скриншот на iPhone з кнопкою Home, одночасно утримуйте кнопку живлення та кнопку "Додому" протягом приблизно секунди. Це зробить скриншот і покаже мініатюру в лівому нижньому кутку екрана.

Спосіб зробити знімок екрану на iPhone з кнопкою "Додому" (фото: Lifechaker)

Використовуйте віртуальну кнопку "Додому" для створення скриншотів

Не всім легко натискати фізичні кнопки свого iPhone, тому пристрій має альтернативні способи створення скриншотів. Щоб зробити знімок екрану на iPhone без використання кнопок, перейдіть в "Налаштування", потім "Спеціальні можливості" та "Допоміжний дотик".

На цій сторінці увімкніть "Додатковий дотик". На екрані вашого iPhone тепер з'явиться віртуальна кнопка Home.

Існує безліч способів налаштування Assistive Touch, але оскільки ми фокусуємося на скриншотах, рекомендується використовувати кнопку лише для захоплення екрана iPhone.

Щоб налаштувати це, перейдіть на сторінку "Додаткового дотику" і виберіть "Налаштувати головне меню". Натискайте кнопку "-", доки не залишиться один значок, а потім натисніть на нього. З'явиться список варіантів - прокрутіть вниз, щоб вибрати "Скриншот".

Тепер натискайте віртуальну кнопку Home, відому як Assistive Touch ("Допоміжний дотик"), щоразу, коли ви хочете зробити скриншот. У момент натискання кнопки ваш iPhone миттєво зробить знімок екрану.

Використовуйте віртуальну кнопку "Додому", щоб зробити знімок екрану (фото: Lifechaker)

Натисніть на iPhone, щоб зробити скриншот

Ви також можете використати відмінну функцію Back Tap на iPhone для створення скриншотів. Back Tap дозволяє виконувати певні дії на iPhone, двічі або тричі натискаючи на задню панель екрана.

Зайдіть в "Налаштування", потім "Спеціальні можливості", далі Assistive Touch та "Back Tap". Тут виберіть "Подвійне натискання" або "Потрійне натискання", а потім натисніть "Скриншот" зі списку дій. Наступного разу, коли ви двічі чи тричі натиснете на задню панель вашого iPhone, він зробить знімок екрану.

Натисніть на iPhone, щоб зробити знімок екрану (фото: Lifechaker)

Як зробити повноекранні або скриншоти, що прокручуються, на iPhone

Ваш iPhone також дозволяє робити скриншоти, що прокручуються, що дуже корисно, коли ви хочете захопити довгу текстову бесіду або всю веб-сторінку в одному скриншоті.

Якщо ви використовуєте Safari для перегляду веб-сторінки, зробіть скриншот будь-яким з описаних способів, потім натисніть на мініатюру в нижньому лівому куті екрана. Це відкриє редактор скриншотів - натисніть на вкладку "Повна сторінка" вгорі.

Ви зможете прокручувати вгору та вниз, щоб перевірити, чи захоплена вся сторінка. Якщо ви бажаєте вирізати частину скриншота, натисніть кнопку "Обрізати" вгорі зліва і натисніть "Готово", коли закінчите.

Нарешті, натисніть кнопку "Готово" у верхньому лівому кутку екрана, а потім "Зберегти PDF у файли", щоб не втратити повноекранний скриншот.

Цей метод працює тільки при створенні скриншотів у Safari, але є простий альтернативний метод для інших додатків. Кінцевий результат має дві переваги - він працює у всіх додатках, і ваш знімок екрану може бути збережений у "Фотографії" як зображення, замість того, щоб бути PDF, який зберігається у "Файли".

Як це працює:

Відкрийте додаток, де ви хочете зробити скриншот

Зробіть знімок екрану

Прокрутіть вниз та зробіть ще один скриншот. Повторюйте цей крок, доки не буде захоплено все необхідне

Завантажте та встановіть Tailor

Імпортуйте потрібні скриншоти в Tailor, і додаток з'єднає їх в один довгий знімок екрану для вас

Коли це зображення буде готове, ви можете зберегти його у своїй фотобібліотеці та поділитися ним як завжди

Робіть повноекранні або скриншоти, що прокручуються (фото: Lifechaker)

Де зберігаються скриншоти на iPhone

Після того, як ви зробите скриншот, ви знайдете його у додатку "Фотографії" на вашому iPhone. Найпростіший спосіб знайти всі знімки екрану - перейти у "Фотографії", потім "Альбоми" та "Скриншоти". Єдиним винятком із цього правила є повноекранні скриншоти, збережені через Safari. Вони знаходяться у додатку "Файли".

Існує спеціальна папка для збереження скриншотів (фото: Lifechaker)

Як записати екран вашого iPhone

Також досить легко зробити запис екрану на iPhone. Щоб увімкнути цю функцію, перейдіть до "Налаштування", далі "Центр керування", прокрутіть вниз і натисніть кнопку "+" поряд із "Запис екрана".

Тепер проведіть пальцем вниз з правого верхнього кута, щоб відкрити "Центр управління", і натисніть кнопку запису. Після завершення натисніть червону кнопку у верхній частині екрана та виберіть "Зупинити". Ваші записи екрана з'являться у додатку "Фотографії".

Як зробити запис екрану на iPhone (фото: Lifechaker)