Як реагувати на людей з травмами обличчя чи ампутацією. Ховати очі - найгірший варіант

Люди, які отримали травми обличчя та тіла, або ж перенесли ампутацію, нерідко помічають, як від них ніби відвертаються. І якщо ви хочете допомогти пораненому швидко адаптуватися після пережитого, вивчіть важливі правила і точно не ховайте очі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці МОЗ у Facebook .

"Перебуваючи в громадських місцях, ми можемо зустрічати людей з травмами обличчя або ж ампутаціями кінцівок. І відчуття страху, сорому, а потім провини та жалю, які іноді виникають всередині нас при цьому, є природними", - розповіли у МОЗ.

"Аби не фокусуватися на травмі, ми можемо відводити очі чи взагалі уникати контакту. Та це ображає людину, адже така реакція змушує її відчувати себе іншою, ба навіть негідною уваги та спілкування. Це ранить і геть не сприяє адаптації в суспільстві після отримання травми", - додали в установі.

Саме тому важливо знати, як правильно реагувати на травми людей та як не образити їх словами, мімікою чи поглядом. Ось головні правила:

будьте людяними й усвідомте, що це лише частина досвіду того, хто отримав травму. Навчіться бачити не лише понівечене обличчя, а й людину цілісно

Як говорити з людиною, на обличчі якої травми (фото: facebook.com/moz.ukr)

ставтеся з повагою до особистих кордонів людини. Не намагайтеся допомогти, якщо вас про це не просять, та не торкайтеся до інших без дозволу

Як правильно реагувати на людину з ампутацією (фото: facebook.com/moz.ukr)

будьте емпатичними, проаналізуйте свої емоції від спілкування з людиною, яка має травми. Усвідомте, що жалість - лише ваші думки про те, що хтось нещасливий. Дізнайтеся більше про людину і усвідомте, що жалість недоречна

​​​​​​​Правила спілкування з травмованою людиною (фото: facebook.com/moz.ukr)

будьте щирими та не соромтеся того, що вам ніяково. Поясніть, що це спілкування важливе для вас і ви хочете обговорити правила спільної взаємодії

Як допомогти людині, яка соромиться своїх травм (фото: facebook.com/moz.ukr)

не уникайте спілкування і не відвертайте погляд. Уникання може змусити людину з травмами відчути себе "неприємною" і "негідною". Спроби відвернутися та не дивитися заважають інтегруванню травмованого у суспільство

Як говорити з людиною, якщо на її обличчі травми (фото: facebook.com/moz.ukr)

Звертайте увагу на слова і мову тіла, вони підкажуть стан співрозмовника. Через порушену роботу м'язів внаслідок травми, вираз обличчя у людини може бути таким, який може здаватися злим, байдужим, сумним, зневажливим чи навіть агресивним, але це не так.

Правила спілкування з людиною, яка має травми обличчя (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Відчуття зв'язку з іншими та соціальна підтримка дуже важливі в процесі зцілення від травм. Тож будьте відкритими до людей", - додали у МОЗ.