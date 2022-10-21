Як прожити на ці гроші? Російських "мобіків" кинули з виплатами (фотофакт)

Після хвилі мобілізації у Росії призовні чоловіки дуже незадоволені обіцяними виплатами. Вони у розпачі скаржаться, що їх обдурили. Про те, що "мобіки" отримують мізерні нарахування від держави, свідчать листування в мережі.

Військові скаржаться на мізерні виплати

В одному з російських ЗМІ родичі солдатів розповідають, що через місяць перебування на фронті військовим приходять "копійки", і прожити за ці гроші неможливо.

Так, один із "мобіків" отримав зарплату за місяць у розмірі 1848 рублів. Як прожити за ці гроші сім'я не знає.

Інші росіяни пишуть, що в них така сама ситуація і це не фейк. Також рідні військових повідомляють, що змушені надсилати своїм благовірним гроші.

"Він не підписував контракт і йому нічого про зарплату не говорили. Просто забрали і там нічого не говорили. Ми тут намагаємося оскаржити у зв'язку із зазначенням генштабу. Гроші мене поки що мало хвилюють. Мені головне - тато моїм дітям живий", - розповіла одна з дружин мобілізованого.

Цікаво, що в російському Міноборони швидко вигадали пояснення таким малим зарплатам. Вони запевняють, що прийшли ще не всі гроші, у майбутньому ще будуть.

Скріншот (ufa1.ru)

Контрактники скаржаться на забезпечення

Один із росіян, якого відпустили з фронту у відпустку, скаржиться, що на війні їм не надали навіть бронежилет. До речі, він також повідомляє, що з обіцяною зарплатою його "кинули".

"А ще у військкоматі нам називали одну ціну, казали - оклад 240 тисяч і плюсом за бойові виходи. У Єлані вже інший цінник. Ми перед підписанням контракту вже почали сумніватися, чи варто - не варто", - розповів 42-річний Вадим.

За його словами, потім уже озвучили новий оклад у розмірі 117 тисяч рублів, а це вдвічі менше заздалегідь обіцяну суму. Але він все одно на неї погодився, адже раніше звільнився з роботи.

"Ми почали сумніватися, а за спиною-то спалили всі мости вже, я з роботи звільнився. Начальник, так би мовити, образився, сказав: "Йди через звільнення, назад не візьму, погана чи добра людина". Психанув, загалом. І шо? Ми пішли, до кінця йти вже", - розповів він.