Щоб жити "спокійно". Лукашенко запропонував білорусам "стиснути зуби" і робити, що він каже
Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко назвав умову, за якої білоруси зможуть жити "тихо та спокійно" і навіть "діток своїх купати у теплій воді".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.
При цьому він пропонує білорусам та інший шлях. У разі непокори та незгоди з думкою диктатора, на громадян чекає тільки варіант - "пройти через біду".
"Хочете через біду пройти - будь ласка. Прапор у руки і йдіть. Хочете, щоб було тихо і спокійно, щоб вранці і ввечері, якщо не самим у душ сходити (хоча, думаю, всі мають таку можливість), так хоч діток своїх викупати в теплій воді, щоб тепло в будинку було, щоб газ, нафта та інше було, щоб було вранці та ввечері чогось перекусити, поїсти, одягнутися у щось, якщо ви цього хочете (це теж варіант), тоді зуби стиснули і вперед, робіть те, що я вам говорю", - сказав він під час наради з питань зміни законодавства.
Як повідомлялося, раніше Лукашенко заявляв, що Білорусі нібито загрожує ядерний удар із території Польщі, оскільки Варшава вже "домовилася" з Вашингтоном про розміщення відповідного озброєння на своїй території.
Також на тлі завершення сільськогосподарського року Лукашенко закликав "мобілізувати всіх" у Білорусі до збирання врожаю. Зокрема йдеться і про неповнолітніх.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.