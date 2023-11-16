Як пройти реабілітацію після поранень та травм війни, забезпечену Фондом Ахметова

о участі у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" запрошуються діти до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залиште заявку можна на сайті. Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії фонду 0 (800) 509 001.

7-річний Дмитро з Чернігова потрапив під обстріл під час евакуації навесні 2022 року. Хлопчик отримав мінно-вибухове поранення обох колінних суглобів з порушенням функції опорно-рухового апарату. Така травма потребує кількох курсів реабілітації.

"Ми проходимо повторну реабілітацію в санаторії на Закарпатті. Чудове місце. Ми дуже вдячні Фонду, тому що самим це складно тягнути. Це дійсно великий внесок", - передає мама хлопчика Тетяна.

Максиму з Тернополя - 17 років. У липні 2023 року в Одесі внаслідок російського обстрілу він отримав уламкові поранення, пережив операцію на грудній клітці. Підліток пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова.

"Тут все чудово, я відвідую басейн, розробляю руку. Я повністю не міг її підняти, а зараз підіймаю та випрямляю. Морально відпочиваю, мені набагато легше", - розповідає Максим під час перебування у санаторії.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

61-річна Тетяна Козлова сильно постраждала через обстріл у Краматорську. Вона зазнала численних осколкових ран та перенесла хірургічні втручання. Фонд Ріната Ахметова фінансував конструкції, необхідні для порятунку її руки після поранень. Після лікування жінка пройшла реабілітацію.