Як пройти реабілітацію після поранень та травм війни, забезпечену Фондом Ахметова

Ворог продовжує атакувати Україну - на жаль, збільшується і кількість людей, постраждалих через обстріли та руйнування мирних населених пунктів.

Якщо ви або ваша дитина отримали поранення чи травми внаслідок та під час повномасштабної війни, можна звернутись за допомогою до Фонду Ріната Ахметова.

о участі у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" запрошуються діти до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залиште заявку можна на сайті. Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії фонду 0 (800) 509 001.

7-річний Дмитро з Чернігова потрапив під обстріл під час евакуації навесні 2022 року. Хлопчик отримав мінно-вибухове поранення обох колінних суглобів з порушенням функції опорно-рухового апарату. Така травма потребує кількох курсів реабілітації.

"Ми проходимо повторну реабілітацію в санаторії на Закарпатті. Чудове місце. Ми дуже вдячні Фонду, тому що самим це складно тягнути. Це дійсно великий внесок", - передає мама хлопчика Тетяна.

Максиму з Тернополя - 17 років. У липні 2023 року в Одесі внаслідок російського обстрілу він отримав уламкові поранення, пережив операцію на грудній клітці. Підліток пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова.

"Тут все чудово, я відвідую басейн, розробляю руку. Я повністю не міг її підняти, а зараз підіймаю та випрямляю. Морально відпочиваю, мені набагато легше", - розповідає Максим під час перебування у санаторії.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

61-річна Тетяна Козлова сильно постраждала через обстріл у Краматорську. Вона зазнала численних осколкових ран та перенесла хірургічні втручання. Фонд Ріната Ахметова фінансував конструкції, необхідні для порятунку її руки після поранень. Після лікування жінка пройшла реабілітацію.