Как пройти реабилитацию после ранений и травм войны, обеспеченную Фондом Ахметова

Враг продолжает атаковать Украину - к сожалению, увеличивается и количество людей, пострадавших из-за обстрелов и разрушений мирных населенных пунктов.

Если вы или ваш ребенок получили ранения или травмы в результате и во время полномасштабной войны, можно обратиться за помощью в Фонд Рината Ахметова.

об участии в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, получившие физические травмы или ранения во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставьте заявку можно на сайте. Уточнение - по бесплатному номеру горячей линии фонда 0 (800) 509 001.

7-летний Дмитрий из Чернигова попал под обстрел во время эвакуации весной 2022 года. Мальчик получил минно-взрывное ранение обоих коленных суставов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Такая травма нуждается в нескольких курсах реабилитации.

"Мы проходим повторную реабилитацию в санатории в Закарпатье. Прекрасное место. Мы очень благодарны Фонду, потому что самим это сложно тянуть. Это действительно большой вклад", - передает мама мальчика Татьяна.

Максиму из Тернополя - 17 лет. В июле 2023 года в Одессе в результате российских обстрелов он получил обломочные ранения, пережил операцию на грудной клетке. Ребенок прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова.

"Здесь все отлично, я посещаю бассейн, разрабатываю руку. Я полностью не мог ее поднять, а сейчас поднимаю и выпрямляю. Морально отдыхаю, мне гораздо легче", - рассказывает Максим во время пребывания в санатории.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

61-летняя Татьяна Козлова сильно пострадала из-за обстрела в Краматорске. Она испытала многочисленные осколочные раны и перенесла хирургические вмешательства. Фонд Рината Ахметова финансировал конструкции, необходимые для спасения руки после ранений. После лечения женщина прошла реабилитацию.