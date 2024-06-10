Як пройшла презентація Apple WWDC 2024 та що нового ще показали

10 червня 2024 року Apple провела свою щорічну конференцію для розробників WWDC, де було представлено безліч дивовижних новинок, які змінять світ гаджетів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які ще новинки та оновлення показала Apple на презентації WWDC 2024.
Зміст
Додаток Vitals
Слідкуйте за своїм здоров'ям за допомогою нового додатка, який збирає дані про пульс, температуру тіла та якість сну.
Training Load
Спортсмени оцінять новий показник Training Load, який використовує спеціальний алгоритм оцінки інтенсивності тренування за шкалою від 1 до 10, допомагаючи точніше прогнозувати результати.
Дні відпочинку
Система тепер дозволяє запланувати день відпочинку, не втрачаючи прогресу у досягненні цілей активності.
Персональні цілі
Ставте індивідуальні цілі активності щодня тижня.
Photos Face
Машинне навчання підбирає фотографії, що ідеально підходять для циферблата Photos Face, аналізуючи естетику та емоції на них.
Live Activity
Інтерактивні віджети Live Activity як на iPhone тепер доступні і на Apple Watch.
Smart Stack
Функція Smart Stack тепер пропонує програму "Перекладач" або віджет з актуальним прогнозом погоди, коли визначає, що ця інформація вам потрібна.
З AirPods стало ще простіше взаємодіяти із Siri. Тепер, щоб відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його, досить просто кивнути або помотати головою, не вимовляючи команд вголос.
AirPods Pro підтримують функцію Voice Isolation ("Ізоляція голосу"), яка ефективно усуває сторонні шуми, покращуючи якість передачі вашого голосу. Також Apple представила Personalized Spatial Audio API, призначений для розробників ігор із просторовим звуком.
Apple TV тепер оснащена функцією InSight, що дає змогу отримувати інформацію про акторів під час перегляду контенту на tv+. Крім цього, доступне покращення діалогів, яке можна увімкнути під час перегляду фільмів для використання з навушниками, ресиверами та Bluetooth-пристроями.
Приставка підтримує співвідношення сторін 21:9 для підключення до проектора, забезпечуючи перегляд фільмів в оригінальному форматі. Siri на Apple TV тепер працює нативно, а також додані нові заставки.
Просторові фото
Зображення набувають ще більшої глибини та реалістичності, дозволяючи по-новому поглянути на ваші спогади. Розробники обіцяють нові способи взаємодії з найдорожчими моментами.
Пожвавлення старих фото
Тепер ви можете не тільки переглядати старі фото, а й "оживляти" їх, перетворюючи на об'ємні зображення. Діліться цілими альбомами з друзями, які теж мають гарнітуру Vision Pro.
Просторове відео
Створення об'ємних відео стало ще простіше завдяки новим камерам та Final Cut Pro. Публікуйте свої шедеври у новому додатку Vimeo на Apple Vision Pro.
Ультраширокі віртуальні дисплеї
VisionOS 2 забезпечує підтримку віртуальних дисплеїв надширокої роздільної здатності. Уявіть картинку, що перевершує за розміром і деталізацією два 4K-монітори, які розташовані поруч!
Підвищена продуктивність
Jновление дарує істотний приріст продуктивності, і навіть нові потужні API для розробників, відкриваючи безмежні можливості створення ПЗ.
Розширення географії
Apple оголошує про старт продажів Vision Pro ще у восьми країнах: Китаї, Японії, Сінгапурі, Австралії, Канаді, Франції, Німеччині та Великій Британії.
Apple представила iPadOS 18, нову версію операційної системи для iPad, яка привносить низку важливих змін та покращень:
Плаваюча панель вкладок
Системний калькулятор
Інші нововведення
Intelligence - це не просто набір функцій, а глибока інтеграція ШІ в операційні системи iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia, а також до їх додатків.
Що вміє новий ШІ
Siri нового покоління:
Генерація контенту:
Взаємодія з текстом:
Робота із зображеннями:
Всі функції
По-перше, з'явилася функція дистанційного керування iPhone під назвою iPhone Mirroring. На екрані Mac можна відкрити вікно, яке дублюватиме все, що відбувається на вашому смартфоні. Ця опція працює, якщо обидва пристрої підключені до одного Wi-Fi, а iPhone знаходиться на зарядці в режимі очікування.
За допомогою iPhone Mirroring можна легко перетягувати файли, фото та відео з комп'ютера на смартфон. Наприклад, можна за допомогою курсора перенести фотографію з робочого столу Mac до галереї iPhone. Крім того, користувачі можуть отримувати сповіщення з iPhone на Mac і переходити в мобільні додактки з комп'ютера без необхідності брати смартфон до рук.
По-друге, для Mac з'явився новий додаток "Паролі", в якому зберігаються паролі, збережені на всіх ваших пристроях, включаючи ПК з Windows. Програма також доступна на iPhone та iPad.
Крім того, суттєво покращено вбудований браузер Safari. У ньому з'явилося безліч ШІ-функцій, таких як складання коротких переказів сторінок, виділення головної думки статті, поділ тексту на абзаци, та збір інформації про музику, відео та зображення з сайтів. Функція Reader тепер краще видаляє зайве і відволікаюче з веб-сторінок.
Серед інших змін: тепер під час відеодзвінків можна змінювати задній фон на будь-яку картинку. Також з'явилася можливість подивитися на себе, перш ніж веб-камера включиться для інших учасників дзвінка.
Додані ШІ-функції, пов'язані з Apple Intelligence, і вікна додатків тепер можуть примагнічуватися до певних кутів екрану, що полегшує роботу в багатозадачному режимі.
Всі функції macOS Sequoia (фото: Engadget)
Які Mac підтримують macOS 15 Sequoia
Виходить, що всім власникам п'яти- і шестирічних Mac можна видихнути - їхні аксесуари актуальні ще мінімум рік. Оновлення macOS 15 можна буде встановити на всі Mac та MacBook, які були сумісні з macOS 14 Sonoma у 2023 році.
Бета-версія macOS 15 Sequoia вже доступна власникам вищезгаданих моделей Mac.
Нагадаємо, що Apple офіційно представила iOS 18 з безліччю нових функцій.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: MacRumors, Engadget, 9to5mac