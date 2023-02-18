Як продати що завгодно: секретна формула маркетологів

Часом може трапитися так, що ви придбали щось непотрібне та хочете це продати. Але покупця все немає. Однак у спеціалістів цієї справи є декілька хитрих трюків на такі випадки.

Як продати будь-кому що завгодно - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прийом для вдалого продажу

Напевно, у вас у житті були випадки, коли ви щось купували, але після цього розуміли, що покупка виявилася марною. У такому випадку, щоб добро не пропадало, його можна продати. Але щоб угода була успішною, дотримуйтеся однієї хитрості.

Насамперед важливо розуміти, що коли людина шукає щось для купівлі, вона потребує розв'язання певної проблеми. Отже, для того, щоб продати їй ваш товар, потрібно дати їй це рішення.

Розгляньмо цю стратегію продажу на конкретних прикладах.

Якщо хочете продати дитяче ліжечко, опишіть, чому саме в ньому дитина матиме здоровий і комфортний сон. Наголосіть на перевагах товару.

Щоб продати непотрібний одяг, наголошуйте на тому, як він добре сидить та які відчуття дарує своєму власнику. Так ви закриваєте почуття значущості та бажання бути гідно оціненим.

У людини, яка хоче придбати телефон, може бути кілька проблем одночасно. Тому варто наголосити на якомога більшій кількості переваг смартфона: камера, звук, швидкість, пам'ять тощо. Тоді покупець точно зможе закрити свій запит вашим описом.

Якщо надаєте послуги у сфері краси, переконуйте своїх клієнток в якості вашої роботи, матеріалів, які ви використовуєте. Не забувайте наголошувати, чому важливо стежити за нігтями, волоссям, шкірою обличчя тощо. Це ті запити, які виникають постійно, тому лиш не втомлюйтеся їх закривати.

Візьміть до уваги! Не можна просто розхвалити товар і продати насправді непотріб. Це відштовхне покупця, і більше він до вас не повернеться.

Також не забувайте ставити в центр продажу саме проблему, а не товар. Тому що без проблеми або запиту, що виникли, людина навряд чи буде просто так шукати дитячу колиску, майстра манікюру тощо.