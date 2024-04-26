Як привітати свекруху чи тещу з Днем матері, щоб вона не образилась. І чи треба це робити?

Чи потрібно у День матері вітати свекруху й тещу

Суворих правил щодо того, кого саме вітати у День матері та як, фактично не існує. Водночас відомо, що у щорічний День матерів вшановується материнство в цілому, а також внесок матерів у розвиток суспільства.

Дехто навіть вважає, що в День матері потрібно вітати усіх жінок - від крихітних немовлят до найстарших представниць роду. Як родичок, так і просто друзів чи знайомих.

Отже, ніхто не завадить вам привітати у цей день свекруху або ж тещу - якщо вам, звісно, цього хочеться. По суті, все залежить від того, наскільки теплі у вас стосунки й чи прагнете ви зайвий раз порадувати рідну (хоч і не по крові) людину.

Як привітати свекруху чи тещу з Днем матері

Привітати з Днем матері свекруху (маму чоловіка) або тещу (маму дружини) можна по-різному. Будь-який приємний "жест" продемонструє вашу увагу до цієї людини як до матері вашого партнера чи партнерки.

Серед основних способів - як привітати свекруху чи тещу - варто згадати такі:

презент чи подарунок (підійде навіть будь-яка дрібничка, яка сподобається людині)

листівка чи лист (дехто любить отримувати листівки з теплими словами та побажаннями)

"теплий" телефонний дзвінок або відеодзвінок (якщо ви перебуваєте далеко один від одного)

особиста зустріч (це підкреслить важливість людини у вашому житті)

спільне святкування (сімейний обід, прогулянка або ж будь-яка інша активність зближує людей та дарує позитивні емоції)

Найголовніше, щоб будь-які слова чи дії були приємними (ні в якому разі - не образливими чи зверхніми) й виражали вашу повагу, вдячність та навіть любов до жінки-матері у цей особливий для неї день.

Привітання свекрухи у День матері

Вітаю Вас, мамо, зі святом важливим!

В День матері щиро бажаю добра.

Нехай все життя у Вас буде щасливим

І легким таким, як захоплива гра.



Бажаю здоров'я Вам, радості, миру.

І тільки одне я до цього додам:

Ви мати чудова, Ви добра і щира,

І за чоловіка я дякую Вам!

Привітання тещі у День матері

В День матері, теща, бажаю я Вам,

Здоров'я, удачі, любові й добра!

Подяка за доньку та низький уклін,

Що здатна осяять любов'ю наш дім.

Для мене ви ще одна мама моя.

Здоров'я бажаю й побільше тепла.

І мирного неба, і щастя за край.

І усмішок щирих побільше нехай.