Як прискорити загоєння синців та що з ними робити категорично не можна

Забій або синець - це пошкодження шкіри, спричинене розривом капілярів під поверхнею шкіри. Це призводить до характерної зміни кольору, болючості та іноді набряку.

Як прискорити загоєння синців, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Що треба знати про синці

Синці не завжди виникають на місці травми, оскільки сила тяжіння може спричинити їх появу в іншому місці. Більшість синців нешкідливі та з часом зникають самостійно.

Фази забиття:

Червона виступаюча шишка, болить

2 дні синець синіє чи навіть чорніє

5-10 днів синець стає зеленим чи жовтуватим

10-14 днів стає світло-коричневим і надалі світлішає з часом

Як прискорити загоєння синців

Якщо крім синців є зовнішня кровотеча, спробуйте зупинити кровотечу, перш ніж займатися профілактикою синців. Якщо можливо, підніміть місце забиття вище рівня серця. Забезпечте спокій ушкодженій ділянці, щоб не травмувати повторно це місце.

Прикладіть пакет з льодом, загорнутий у тонкий рушник. Залиште на місці на 20 хвилин. Повторіть кілька разів протягом дня або двох після травми. Це допомагає зменшити набряк і біль.

Що робити не потрібно

Не кладіть лід безпосередньо на шкіру. Небезпечно брати сире м’ясо або прикладати його до очей чи іншої частини тіла, оскільки воно може містити бактерії. Якщо льоду у вас немає, то безпечніше взяти пакет заморожених овочів, ніж мʼясо.

Через 48 годин перейдіть на теплий компрес, щоб покращити кровообіг і допомогти організму у розсмоктуванні гематоми. Для дітей цей метод підходить тільки, якщо дитина не проти).

Прийміть знеболюючі, такі як ібупрофен або парацетамол, вони можуть допомогти впоратися з болем і запаленням. Дотримуйтеся рекомендованих доз.

Не приймайте аспірин (якщо він не призначений для іншого вашого захворювання), оскільки це може посилити синці. Дітям до 16 років не можна приймати аспірин.

Максимально боляче буде в перші кілька днів після травми. Не варто масажувати хворе місце одразу після травми. Якщо місце забиття набрякло, накладіть на нього еластичний бинт, але не дуже туго. Не проколюйте синець голкою, щоб випустити надлишок крові.

Не варто наносити на синець йодну сітку, мед, сечу тощо.

До речі, аптечні методи можуть прискорити загоєння, але цей ефект не дуже доведений. Загалом, синець сходить за два тижні.