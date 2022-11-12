Як прискорити ріст волосся та запобігти випадінню: допоможе простий напій

Як пише SantePlus, зелений чай ефективно надає блиску волоссю, бореться з лупою та знімає подразнення шкіри голови. Також він стимулює ріст волосся завдяки вмісту вітамінів (Е і С) і поліфенолів.

Важливо також уникати постійного використання фена та плойки. Тепло шкодить шкірі голови, послаблює її та може спричинити випадання волосся.

Необхідно частіше зволожувати волосся і використовувати захисні маски. Обов'язково потрібно надавати перевагу продуктам, до складу яких входять вітаміни B, A, C, D, цинк, біотин і залізо.

Як зробити ефективний засіб

Зокрема, можна безпосередньо додати трохи настояного охолодженого зеленого чаю у шампунь. Після кількох використань волосся стане помітно щільнішим, сяючим і здоровішим.

Цим настоєм також можна обполіскувати волосся. Зелений чай виступить як регенеруючий ополіскувач, який надасть волоссю більше м’якості, об’єму та блиску.

Також зелений чай допомагає позбутися жирного волосся. Потрібно просто заварити чай та нанести його після миття шампунем, не змиваючи.

Зелений чай також можна використовувати як кондиціонер або маску для волосся. Для цього потрібно приготувати настій, але замість одного пакетика зеленого чаю використовуйте два.

Потім додайте столову ложку кокосової олії та одну ложку меду. Все добре перемішайте та нанесіть відразу після миття голови та залиште на пів години, перш ніж змити. Кокосова олія глибоко зволожить волосся та зміцнить.