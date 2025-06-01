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Ваші гроші з’їдає інфляція? Ось як реально зберегти і примножити капітал

Неділя 01 червня 2025 10:43
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Ваші гроші з’їдає інфляція? Ось як реально зберегти і примножити капітал Як вберегти заощадження від інфляції (фото: flickr.com/National B)
Автор: Юлія Гаюк

Фінансова подушка повинна "лежати", а решта грошей - працювати. Головне - розділяти цілі накопичень і не тримати все в одному місці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла експертка з питань корпоративних і персональних фінансів Єлєна Шепель.

Як захистити заощадження від інфляції

Заощадження краще розподілити на дві категорії, каже експертка. Перша - це резервний фонд, або фінансова подушка безпеки. Ці гроші повинні бути у швидкому доступі, тому частину варто тримати на картці, частину - готівкою, бажано в різних валютах.

"Це гроші, які справді повинні бути у швидкому доступі. Людина повинна мати можливість скористатися ними в будь-який момент", - наголошує Шепель.

Для такої подушки краще уникати депозитів, що обмежують доступ до коштів. Деякі банки дозволяють дострокове зняття, але тоді клієнт просто не отримає відсотки - це допустимий компроміс.

Як змусити гроші працювати

Друга частина заощаджень - це те, що вже поверх фінансової подушки.

"Це гроші, які мають працювати за формулою "гроші, які приносять гроші", - пояснює експертка.

Тут усе залежить від толерантності до ризику. Наприклад, хтось вкладає у готельну нерухомість - зараз, за словами Шепель, поріг входу може бути від 10 000 доларів. Це менш ризиковано, ніж криптовалюти або акції, і водночас прибутково в перспективі кількох років.

В якій валюті зберігати заощадження

"Я раджу робити те, в що вірить конкретна людина", - підкреслює Шепель.

За її словами, є люди, які повністю довіряють долару як основі світової економіки. А є ті, хто, навпаки, через політичну нестабільність чи ризики воліє зберігати заощадження у фунтах стерлінгів або інших валютах.

"Я не даю валютних прогнозів, але ми можемо тримати гроші в різних валютах, і так буде нормально", - підсумовує експертка.

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