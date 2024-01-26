UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як приготувати малімони з Полісся: як деруни, тільки ще смачніші

Як готувати малімони з Полісся (youtube.com/Костянтин Грубич)
Автор: Анна Шиканова

В Україні рецептів дерунів, як і рецептів борщів, дуже багато. І в кожному регіоні є не тільки свої автентичні рецепти цієї страви, а ще й інші назви. Наприклад, у Рівненській області страву з тертої картоплі називають малімони.

Як готувати поліські малімони, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться

  • Картопля - 1 кг
  • Цибуля ріпчаста - 3 шт.
  • Борошно - 3 ст. ложки
  • Картопляне пюре - 300 г
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Сіль - 1 ч. ложка
  • Олія

Як готувати малімони

Від звичайного рецепту дерунів малімони відрізняються тим, що до сирої картоплі додають пюре з вареної картоплі. Це робить страву дуже ніжною та пухкою.

Сиру картоплю потрібно почистити та потерти на дрібну тертку. Цибулю почистити й також потерти на тертку.

У готову суміш додати картопляне пюре, сіль, сметану та борошно. Потім все дуже добре вимішати до однорідної консистенції.

Розігріти сковороду, змастити її рослинною олією. Викладати ложкою малімони та смажити до рум'яної скоринки з обох боків.

Подають малімони на стіл зі сметаною, а також зі смаженою цибулею або шкварками.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
приготування страврецепт рікукраїнська кухня