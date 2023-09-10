Як придумати настільки надійний пароль, що його не зможуть зламати шахраї

Найпоширеніші помилки при створенні пароля

Часто люди вибирають для пароля комбінацію цифр та букв, яку дуже легко зламати. Ось найпоширеніші помилки при створенні пароля:

один пароль для усіх облікових записів

пароль, який збігається з логіном

прості варіації одного паролю - наприклад, Oksana_1988, Oksana_35 і т. п.

використання загальнодоступної інформації - дата народження, номер телефону, адреса

паролі із загальновживаних слів. Шахраї часто користуються програмами перебору паролів, за допомогою них вони можуть отримати доступ до ваших даних

Топ найгірших варіантів пароля

Що радять експерти

"Паролі від пошти, банкінгу, соцмереж повинні відрізнятись і бути складними, бажано, щоб складались із цифр, спецсимволів, великих та маленьких літер", - заявив приватний детектив Руслан Болгов у коментарі Styler.

Він наголошує, що паролі потрібно періодично змінювати, хоча б раз на пів року, щоб ті паролі, які зливають у мережу, вже були не актуальні. Наприклад на деяких платформах стоїть автоматична вимога для зміни пароля, без зміни ви не зможете працювати далі.

Яким має бути надійний пароль

"Використовуйте генератори паролів або улюблену фразу з книги наберіть кирилицею, але використовуючи англійську розкладку, вийде непоганий пароль. Кількість символів теж важлива - чим коротший пароль, тим простіше його зламати", - говорить Болгов.

Експерти наголошують, що найскладнішими є паролі, які складають із понад 15 знаків і містять великі та малі літери, а також символи. Зламати такий пароль практично нереально.

Боглов радить також налаштувати двоетапну аутентифікацію на всіх месенджерах, профілях, пошті, соціальних сторінках і звичайно банкінгах. Це можна зробити у налаштуваннях, у розділі "Безпека".

"Варто завести окрему пошту і пароль для реєстрації на всяких там форумах, сайтах, бо ваша цікавість іноді бере гору, тому використовуйте пошту і пароль, якій не шкода втратити, бо вона не буде прив'язана до ваших важливих профілів. Маючи доступ до пошти, яка пов'язана із будь-яким профілем, банкінгом, соцмережею, можна отримати до них доступ і вкрасти ваші гроші та мережеве життя", - застерігає експерт.