Як придумати настільки надійний пароль, що його не зможуть зламати шахраї

Отримавши доступ до однієї соцмережі чи пошти, шахраї можуть добратись до вашого банкінгу та викрасти гроші. Аби убезпечити себе від цього - пароль має бути дійсно складним.
Про те, як придумати надійний пароль, читайте у матеріалі Styler.
Часто люди вибирають для пароля комбінацію цифр та букв, яку дуже легко зламати. Ось найпоширеніші помилки при створенні пароля:
"Паролі від пошти, банкінгу, соцмереж повинні відрізнятись і бути складними, бажано, щоб складались із цифр, спецсимволів, великих та маленьких літер", - заявив приватний детектив Руслан Болгов у коментарі Styler.
Він наголошує, що паролі потрібно періодично змінювати, хоча б раз на пів року, щоб ті паролі, які зливають у мережу, вже були не актуальні. Наприклад на деяких платформах стоїть автоматична вимога для зміни пароля, без зміни ви не зможете працювати далі.
"Використовуйте генератори паролів або улюблену фразу з книги наберіть кирилицею, але використовуючи англійську розкладку, вийде непоганий пароль. Кількість символів теж важлива - чим коротший пароль, тим простіше його зламати", - говорить Болгов.
Експерти наголошують, що найскладнішими є паролі, які складають із понад 15 знаків і містять великі та малі літери, а також символи. Зламати такий пароль практично нереально.
Боглов радить також налаштувати двоетапну аутентифікацію на всіх месенджерах, профілях, пошті, соціальних сторінках і звичайно банкінгах. Це можна зробити у налаштуваннях, у розділі "Безпека".
"Варто завести окрему пошту і пароль для реєстрації на всяких там форумах, сайтах, бо ваша цікавість іноді бере гору, тому використовуйте пошту і пароль, якій не шкода втратити, бо вона не буде прив'язана до ваших важливих профілів. Маючи доступ до пошти, яка пов'язана із будь-яким профілем, банкінгом, соцмережею, можна отримати до них доступ і вкрасти ваші гроші та мережеве життя", - застерігає експерт.
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