Як правильно зберігати руколу, щоб вона довго залишалася свіжою

Рукола збереже свою свіжість до тижня і трохи більше, але тільки при правильному зберіганні. Вона корисна для організму і її можна додавати, як до салатів, так і до інших страв.
Як зберігати руколу, щоб вона довше залишалася свіжою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.
Рукола - зелена рослина з інтенсивним смаком та ароматом, що широко використовується в кулінарії. Хоча ця зелень дуже смачна, вона швидко в'яне і псується.
Але є спосіб зберегти руколу свіжою і хрусткою дуже довго. І відмовлятися від її вживання через страх, що вона швидко зіпсується, не варто. Ця зелень дуже корисна, тому варто включити її в щотижневе меню.
Після покупки руколи в першу чергу слід перекласти її з магазинної тари, через що вона швидше псується. Далі зелень потрібно ретельно промити, щоб видалити бруд, наприклад, пісок чи землю.
Потім потрібно ретельно просушити листя паперовим рушником – пам'ятайте, що надлишок вологи сприяє швидкому псуванню.
Візьміть пластиковий контейнер, застелите дно паперовим рушником. Також закріпіть верх паперовим рушником. Збризкайте його холодною водою - воно має бути злегка вологим, але не мокрим. Паперовий рушник вбирає вологу з руколи, запобігаючи її гниття.
Нарешті щільно закрийте контейнер. Зберігання руколи у такий спосіб дозволить вам довше насолоджуватися її смаком та хрускотом.
У холодильнику ємність з руколою найкраще поставити на нижню полицю, бо там найхолодніше. Однак не зберігайте його в ящиках для овочів, бо там дуже тепло.
Постарайтеся розкласти листя руколи в ємності так, щоб вони не були притиснуті занадто щільно і не прилипали до стінок. Якщо деякі листи руколи відразу після покупки виглядають не дуже добре - промиваючи руколу, наповніть раковину водою і додайте кілька кубиків льоду (чим холодніше вода, тим краще). Таким чином, є ще шанс врятувати її.
Причини швидкого псування руколи може бути не лише неправильне зберігання. Часто цьому сприяє наявність гнилих листків. Тому час від часу потрібно перевіряти, чи вони не з'явилися в контейнері.
Рукколу, яка більше не придатна для вживання, варто просто викинути. Якщо залишити зіпсоване листя в контейнері, то це прискорить псування всієї зелені. Намагайтеся купувати таку кількість руколи, яку ви встигнете вжити за один тиждень.
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