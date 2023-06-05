Як правильно їсти вівсянку на сніданок, щоб не зголодніти через годину: поради дієтолога

Багато українців, які снідають вівсянкою, відварюють її на воді чи молоці, а потім додають туди горіхи чи сухофрукти. Але такий прийом їжі містить багато вуглеводів та жирів та мало білка.

Як їсти вівсянку на сніданок, щоб вона приносила максимальну користь, розповів у Instagram дієтолог Олександр Максименко.

Чому важливо отримувати білок у кожному прийомі їжі

Якщо у сніданку не буде достатньо білків, після нього ви швидко зголоднієте, і у вас буде бажання перекусити вже за годину.

Якщо говорити про жінок, то дієтолог рекомендує їм вживати в кожному прийомі їжі 20-25 г білка.

"Тобто, якщо ваш сніданок має менше ніж 20 г білка, його краще "підшаманити" таким чином, щоб він проходив хоча б цей мінімальний поріг, а ще краще - якщо це буде 25 грамів", - написав експерт.

Таким чином за 3 основні прийоми їжі ви отримуватимете не менше 75 г білка на добу, що все ще трохи, але вже краще, ніж 50 г, наприклад.

Додайте ще 10-15 г з перекушування (в ідеалі перекус також повинен містити хоча б 10-15 г білка) і вийде 85-90 г білка. Це мінімальна цифра білка, яку рекомендує дієтолог для своїх клієнток.

Як правильно їсти вівсянку на сніданок

Олександр радить зменшити порцію вівсянки, варити її на воді чи молоці 1%. До готової вівсянки додавати протеїнову суміш, нежирний йогурт або баночку натурального йогурту.

Замість волоських горіхів краще взяти арахіс та мигдаль – у них менше жиру та більше білка. Якщо ви застосуєте ці правила, у вашому сніданку буде приблизно 20 грамів необхідного білка.

Також важливо розуміти, що збільшення кількості білка за рахунок горіхів та молока 2,5% – автоматично призведе до збільшення жиру у сніданку, а отже калорійність зросте.

Будьте уважні з горіхами, у них багато жиру, не розраховуйте "добити" ними норму білка.