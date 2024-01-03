Як правильно сепаруватися від батьків і чому це так важливо

Кожному з нас варто навчитися вчасно сепаруватися від батьків, адже від цього напряму залежить майбутнє дорослої людини.

Про те, як правильно сепаруваися від батьків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Zebra Centr в Instagram.

Чому сепарація настільки важливий процес

Багато хто думає, що сепарація - це природний процес та насправді, якщо подивитися навколо себе і поспілкуватися з великою кількістю людей, можна побачити 30-40-річних несамостыйних "хлопчиків" і "дівчаток", які все ще напряму залежать від власних батьків. Це може проявлятися як в побуті, так і на ментальному рівні.

Зрозуміти, чи сепарувалися ви від власних батьків, чи ні, доволі легко, варто лише проаналізувати які емоції ви відчуваєте під час спілкування з ними. Якщо ви звикли покладатися в житті лише на батьків, відчуваєте провину, коли йдете наперекір їх судженням, живете в очікуванні їх згоди або у всіх життєвих виборах порівнюєте себе з ними - велика ймовірність, що ваша сепарація не завершилася належним чином або ж ви все ще повністю залежите від них.

Найдієвіший спосіб дорослій людині сепаруватися від батьків - це пройти курс психотерапії. Саме він дасть можливість зрозуміти, у який момент все пішло не так, які установки заважають вам проживати своє життя та пропрацювати ці моменти з допомогою спеціаліста.

Але, якщо ви все ще не готові до психотерапії, а перші кроки до сепарації хочеться зробити вже зараз, вам варто дещо знати.

Сепарація від батьків (фото: Freepik)

Кроки для сепарації від батьків

Крок перший. Побудуйте власний стиль життя, який не спирається на батьківській досвід.

Крок другий. Припиніть прагнути виправдати очікування своїх батьків.

Крок третій. Навчіться нарешті розуміти, де ваші батьки маніпулюють вами.

Крок четвертий. Запам’ятайте, що любов і повага не дорівнює слухняності.

Крок п’ятий. Чесно кажіть, коли вам щось не подобається або додає дискомфорт.

Крок шостий. Складіть список, в якому будуть написані ваші відмінності від батьків.

Крок сьомий. Навчіться виставляти власні кордони.

Крок восьмий. Візьміть нарешті відповідальність за своє життя на себе.