Як правильно прати різні типи верхнього одягу у пральній машині

Поради для прання всіх типів зимових курток

Перед пранням будь-яку куртку слід підготувати. Спочатку потрібно звільнити кишені, відстебнути капюшон, зняти хутряну оздобу та пояс.

Перед завантаженням в пральну машину застебніть центральну застібку, липучки, блискавки та кнопки на зовнішніх і внутрішніх кишенях, а також виверніть виріб навиворіт. Куртку потрібно прати окремо від інших речей.

Огляньте виріб на предмет сильно забруднених місць, таких як манжети, комір, кишені або вітрозахисна планка. Ці зони слід попередньо обробити мийним засобом або милом.

Використовуйте гелі або рідкі засоби, спеціально створені для такого типу одягу, оскільки звичайний порошок може залишати сліди та пошкодити матеріал.

Завжди дотримуйтесь рекомендацій на етикетці щодо температури води та режиму прання - більшість курток потрібно прати в делікатному режимі, щоб не пошкодити наповнювач.

Віджим допускається тільки у випадку, якщо це зазначено на етикетці, і необхідно суворо дотримуватись кількості обертів. Після основного циклу прання куртку потрібно додатково прополоскати 3-4 рази, щоб повністю видалити залишки мийного засобу.

Категорично заборонено використовувати функцію автоматичного сушіння.

Верхній одяг треба прати окремо від інших речей (фото: Freepik.com)

Як правильно прати пуховик

Пуховики популярні через їхні чудові теплозахисні властивості, мінімальний об’єм і комфорт у носінні. Проте, щоб пуховик зберіг свій початковий вигляд, його слід прати за правилами.

Важливо використовувати мийний засіб для пухових або вовняних виробів, адже звичайний порошок погано вимивається з утеплювача, що може порушити теплозахист та залишити неприємний запах.

Температура прання не повинна перевищувати 30°C, а режим - бути "Делікатним", "Ручним" або іншим, рекомендованим для пуховиків. Віджим варто вимкнути або встановити на мінімальні оберти.

Пуховик не варто попередньо замочувати, а після прання слід розкласти його на горизонтальній поверхні, щоб пух не збивався.

Пуховик треба прати у теплій воді (фото: Freepik.com)

Прання куртки з поліестеру

Куртки з поліестеру є практичними та популярними завдяки своїм характеристикам, які поєднують зручність догляду та довговічність. Прання таких курток також вимагає дотримання певних правил.

Використовуйте лише рідкі мийні засоби або гелі, які легко розчиняються у воді, навіть при кімнатній температурі, та не містять агресивних компонентів.

Перед пранням відстебніть капюшон, хутро, вийміть пояс та всі речі з кишень. Найбільш забруднені місця попередньо обробіть мильним розчином.

Куртку потрібно прати в "Делікатному" режимі при температурі, вказаній на етикетці, яка зазвичай не перевищує 40°C. Після прання розгладьте складки та повісьте сушитися на плечиках у добре провітрюваному приміщенні.

Куртку з поліестеру треба прати у "делікатному" режимі (фото: Freepik.com)

Як прати зимову куртку на синтепоні

Зимові куртки на синтепоні користуються популярністю завдяки своїй легкості, теплоті та невисокій ціні.

Такі куртки не вимагають складного догляду, але важливо дотримуватись основних правил прання. Температура води не повинна перевищувати 30-40°C, оскільки гаряча вода може зруйнувати структуру синтепону.

Режим прання слід вибирати "Синтетика", "Вовна" або "Делікатний". Куртку потрібно прати у спеціальному мішку для прання, використовуючи м'ячики для прання, щоб запобігти збиванню наповнювача.