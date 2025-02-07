Як правильно почистити клавіатуру MacBook і повернути їй ідеальний стан: поради щодо догляду

Клавіатура MacBook - це не тільки важлива частина пристрою, а й місце, де збирається пил, бруд і мікробіологічні забруднення. Неправильний догляд може призвести до пошкоджень, погіршення функціональності та зовнішнього вигляду.
Про те, як правильно чистити клавіатуру MacBook, щоб зберегти її в ідеальному стані, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker.
Apple рекомендує вимкнути MacBook перед чищенням клавіатури. Однак для цього потрібно скористатися деякими програмними трюками, щоб ноутбук не вмикався під час натискання клавіш.
У macOS є прихована комбінація клавіш, що дає змогу тимчасово вимкнути клавіатуру.
Натисніть і утримуйте клавіші Command (ліворуч), Control (ліворуч) і Shift (праворуч) протягом семи секунд. Не відпускайте їх.
Не відпускаючи ці клавіші, утримуйте кнопку живлення MacBook ще сім секунд, поки пристрій повністю не вимкнеться.
Тепер спробуйте натиснути будь-яку клавішу (крім кнопки живлення) - MacBook не ввімкнеться. Можна безпечно приступити до очищення клавіатури.
Важливо зазначити, що цей метод працює тільки один раз. Якщо ви знову вимкнете MacBook звичайним способом, при наступному натисканні будь-якої клавіші він увімкнеться.
Можна скористатися безкоштовною утилітою KeyboardCleanTool.
Програма вимагає дозволу на доступність (Accessibility permissions), що може викликати питання з точки зору безпеки. Однак додаток безпечний, оскільки існує вже понад 10 років і створений розробником популярного BetterTouchTool.
KeyboardCleanTool має всього одну кнопку для ввімкнення та вимкнення клавіатури. Після її натискання клавіші перестануть реагувати, а для повторного увімкнення клавіатури можна використовувати трекпад або мишу.
Перед очищенням клавіатури бажано вимкнути MacBook або, щонайменше, тимчасово вимкнути клавіатуру за допомогою згаданого раніше застосунку. Також переконайтеся, що ноутбук не підключений до живлення.
Якщо ви чистите бездротову клавіатуру Apple, спочатку вимкніть пристрій, а за наявності знімних батарейок - витягніть їх.
Чим можна чистити клавіатуру?
Важливі правила під час чищення
Покрокова інструкція з очищення
Після очищення почекайте, поки клавіатура повністю висохне, перш ніж знову використовувати MacBook.
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