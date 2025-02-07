Як правильно почистити клавіатуру MacBook і повернути їй ідеальний стан: поради щодо догляду

Як вимкнути клавіатуру MacBook для очищення

Apple рекомендує вимкнути MacBook перед чищенням клавіатури. Однак для цього потрібно скористатися деякими програмними трюками, щоб ноутбук не вмикався під час натискання клавіш.

У macOS є прихована комбінація клавіш, що дає змогу тимчасово вимкнути клавіатуру.

Натисніть і утримуйте клавіші Command (ліворуч), Control (ліворуч) і Shift (праворуч) протягом семи секунд. Не відпускайте їх.

Не відпускаючи ці клавіші, утримуйте кнопку живлення MacBook ще сім секунд, поки пристрій повністю не вимкнеться.

Тепер спробуйте натиснути будь-яку клавішу (крім кнопки живлення) - MacBook не ввімкнеться. Можна безпечно приступити до очищення клавіатури.

Важливо зазначити, що цей метод працює тільки один раз. Якщо ви знову вимкнете MacBook звичайним способом, при наступному натисканні будь-якої клавіші він увімкнеться.

Альтернативний спосіб вимкнути клавіатуру MacBook

Можна скористатися безкоштовною утилітою KeyboardCleanTool.

Програма вимагає дозволу на доступність (Accessibility permissions), що може викликати питання з точки зору безпеки. Однак додаток безпечний, оскільки існує вже понад 10 років і створений розробником популярного BetterTouchTool.

KeyboardCleanTool має всього одну кнопку для ввімкнення та вимкнення клавіатури. Після її натискання клавіші перестануть реагувати, а для повторного увімкнення клавіатури можна використовувати трекпад або мишу.

KeyboardCleanTool (фото: Lifehacker)

Як очистити клавіатуру Mac

Перед очищенням клавіатури бажано вимкнути MacBook або, щонайменше, тимчасово вимкнути клавіатуру за допомогою згаданого раніше застосунку. Також переконайтеся, що ноутбук не підключений до живлення.

Якщо ви чистите бездротову клавіатуру Apple, спочатку вимкніть пристрій, а за наявності знімних батарейок - витягніть їх.

Чим можна чистити клавіатуру?

М'яка безворсова тканина

Стиснене повітря (для видалення пилу та сміття)

Дезінфікуючі серветки (Apple рекомендує використовувати 70-відсотковий ізопропіловий спирт, 75-відсотковий етиловий спирт або антисептичні серветки)

Важливі правила під час чищення

Мінімальна кількість вологи. Можна злегка зволожити тканину, але уникайте надлишку води - це може пошкодити клавіатуру, що призведе до дорогого ремонту

Не використовуйте жорсткі або металеві предмети. Вони можуть подряпати клавіатуру або навіть пошкодити клавіші

Будьте обережні з дезінфікуючими серветками. Вони мають бути злегка вологими, навіть якщо містять схвалені Apple чистячі хімікати

Обережність під час очищення клавіш. Якщо терти занадто сильно, можна стерти букви, змістити або навіть пошкодити клавіші. Вони легко знімаються, але їх складно правильно прикріпити назад, тому краще уникати зайвого тиску.

Покрокова інструкція з очищення

Протріть клавіші та простір між ними м'якою тканиною

Видаліть пил і сміття стисненим повітрям. Для цього підніміть ноутбук і нахиліть його на 75 градусів

Направте потік повітря зліва направо, як рекомендує Apple

Протріть клавіатуру повторно тканиною

Завершіть обробку дезінфікуючими серветками

Після очищення почекайте, поки клавіатура повністю висохне, перш ніж знову використовувати MacBook.