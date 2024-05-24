Як правильно оформити перше CV: 5 важливих порад для молоді

CV - це важлива частина самопрезентації під час пошуку роботи. Починати свій кар'єрний ріст завжди не дуже просто, особливо, коли потрібно скласти ідеальне резюме. А без такого важливого документа шанси у молоді без особливого досвіду - мінімальні.
Як правильно скласти резюме та що там потрібно вказати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради Education Operation Manager в українській кофаундинговій IT-компанії Genesis Дани Білоусової для Osvita.
У середньому на оцінку резюме в рекрутера йде менш як 30 секунд. Саме тому ваше CV має бути структурованим, зрозумілим і змістовним. Ось декілька порад щодо його структури:
Формат на одну сторінку: найкраще, коли резюме займає одну сторінку. Це дозволяє рекрутеру швидко отримати всю необхідну інформацію.
Чітка структура: використовуйте розділи, підзаголовки та різні розміри шрифтів. Це допомагає легко орієнтуватися в документі.
Буліти: виділяйте окремі пункти за допомогою булітів. Це робить текст більш читабельним.
Посилання: вставляйте гіперпосилання на портфоліо чи іншу важливу інформацію, на яку рекрутер має звернути увагу. Не рекомендуємо вставляти посилання просто як текст.
Шаблони: використовуйте готові шаблони з сервісів для створення резюме, але не забувайте проявляти оригінальність. Адаптуйте шаблони під себе, змінюйте порядок блоків чи кольори. Це допоможе вашому резюме виділитися серед інших.
Часто кандидати використовують перші-ліпші конструктори з інтернету і рекрутери бачать десятки однакових резюме. Проявіть трохи креативності, щоб ваше резюме запам'яталося.
Добре вичитуйте резюме на граматичні помилки. Скористуйтеся спеціальними програмами, які допоможуть стежити за орфографією.
Помилки в словах можуть говорити про те, що кандидат неуважний або безграмотний, або недостатньо вмотивований - бо знехтував вичиткою та оформленням свого резюме.
Якщо ви ще школяр або студент без досвіду роботи у компаніях, то не варто засмучуватися. Ви можете зазначити інші активності, які продемонструють ваші навички.
Позашкільна та студентська діяльність: участь у студентському самоврядуванні, ініціативах або організаціях – це цінний досвід роботи в команді, розвитку комунікаційних навичок та вміння організовувати й управляти проєктами.
Волонтерство та програми обміну: вкажіть вашу волонтерську діяльність, участь у програмах обміну, онлайн-курсах або підприємницьких проєктах. Це свідчить про вашу ініціативність і бажання розвиватися.
Пет-проєкти та технічні навички: якщо ви вивчили мову програмування і створили калькулятор, гру або працюєте з 3D-принтером - обов'язково зазначте це. Такі проєкти показують ваші технічні навички й готовність до навчання та роботи.
Конкретні приклади: уникайте загальних фраз на кшталт "цілеспрямований" чи "відповідальний". Краще дайте конкретні приклади вашої діяльності. Наприклад, якщо ви були event-менеджером, опишіть свої проєкти: "організував форум на 100 осіб" або "розробив концепцію для нетворкінгу, запросив гостей, організував логістику". Такі приклади дають уявлення про ваші реальні навички.
Досягнення: окрім опису своїх обов'язків, обов'язково вкажіть свої досягнення. Це допоможе вам виділитися серед інших кандидатів. Наприклад, якщо ви в результаті своєї роботи зменшили витрати або збільшили відвідуваність заходу, вкажіть це в резюме.
Пам'ятайте, що ваше резюме має розкрити вас як особистість, яка готова вчитися і працювати, навіть не маючи значного досвіду.
Якщо ви створюєте CV вперше, важливо підлаштувати його під конкретну вакансію, на яку ви претендуєте. Ось, як це зробити:
Використовуйте ключові слова: впишіть у резюме всі ключові слова, які відповідають позиції. Це допоможе вашому резюме пройти автоматичні системи відбору (applicant tracking system, ATS) і привернути увагу рекрутера.
Описуйте релевантні навички: виділяйте тільки ті навички, які є найважливішими для обраної вакансії.
Додайте супровідний лист: у супровідному листі поясніть, чому обрали саме цю компанію і як ви можете бути корисними. Це створює позитивне враження і демонструє ваш інтерес до конкретного роботодавця.
Адаптація резюме: якщо ви надсилаєте резюме у різні компанії на одну і ту ж саму посаду з однаковими обов'язками, його можна залишити однаковим. Проте якщо ви подаєтеся в одну компанію на різні позиції, адаптуйте своє резюме під кожну з них. Наприклад, подача однакового резюме на позиції комунікаційника, SMM-менеджера і таргетолога може показати вашу незацікавленість у конкретній ролі й буде сприйматися негативно.
Підкреслення релевантного досвіду: обов'язки для різних вакансій можуть значно відрізнятися, тому важливо акцентувати на тих навичках і досвіді, які найбільш підходять для конкретної посади.
Резюме має бути візуально приємним та професійним. Для прикладу, використовуйте якісне, професійне фото. Це створює позитивне перше враження і додає особистісного контакту.
Дотримуйтеся певної кольорової схеми в дизайні резюме. Вибирайте нейтральні та спокійні кольори, які не відволікають від змісту. Уникайте зайвих елементів, які можуть перевантажити документ. Простота і чіткість допоможуть рекрутеру знайти швидко важливу інформацію.
Також можна використовувати виділення, жирний шрифт, курсив чи підкреслення для виділення важливих підрозділів чи інформації.
Важливо! Рекомендується надсилати своє резюме в форматі PDF. Це гарантує, що його форматування залишиться незмінним, незалежно від того, на якому пристрої його відкриють.
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