Як правильно міряти температуру електронним градусником, щоб він не брехав

Що треба знати про електронний градусник?

Насправді, електронні термометри можуть бути дуже точними, якщо знати їхні особливості та дотримуватися певних правил. Основна відмінність від ртутного полягає в принципі вимірювання та часі, необхідному для отримання кінцевого результату. Електронний датчик швидко реагує на зміну температури, але для досягнення стабільного показника, що відповідає температурі тіла, потрібно трохи більше часу, ніж просто до звукового сигналу.

Як отримати точний результат?

Читайте інструкцію

Кожен термометр має свої особливості. Виробник вказує оптимальний час вимірювання та рекомендований спосіб використання для конкретної моделі. Це найважливіший крок!

Обирайте правильне місце вимірювання

У ротовій порожнині

Це один з найточніших способів для електронних градусників. Розмістіть кінчик термометра глибоко під язиком, ближче до основи. Щільно закрийте рот і дихайте носом протягом усього вимірювання. Не виймайте градусник одразу після звукового сигналу! Зачекайте ще 30-60 секунд (або як вказано в інструкції) для стабілізації показника.

У пахвовій западині

Найпопулярніший, але й найменш точний метод, якщо поспішати. Головна помилка – зупинити вимірювання після першого сигналу. Щоб отримати більш-менш достовірний результат, розмістіть кінчик термометра якомога глибше в центрі пахви, забезпечте максимально щільний контакт зі шкірою (притисніть руку до тулуба) і чекайте після звукового сигналу ще 5-7 хвилин.

Так, саме стільки часу потрібно, щоб температура в пахві вирівнялася з показниками тіла і датчик її зафіксував. Пам'ятайте, що температура в пахві може бути на 0.5-1 градус нижчою за оральну чи ректальну. Цей метод краще підходить для відстеження динаміки зміни температури.

Ректальне вимірювання

Найточніший метод, особливо для немовлят. Потребує обережності, використання змащувача та дотримання гігієни. Зазвичай займає близько 1-2 хвилин.

Дотримуйтесь загальних правил

Не вимірюйте температуру одразу після фізичних навантажень, гарячого чи холодного пиття/їжі (якщо міряєте в роті), після ванни чи душу. Зачекайте 20-30 хвилин.

Переконайтеся, що місце вимірювання (пахва, рот) сухе.

Перед використанням перевірте, чи чистий датчик термометра.

Для відстеження стану намагайтеся вимірювати температуру в один і той самий час доби та в одному й тому самому місці.

Безконтактні (інфрачервоні) термометри

Якщо використовуєте їх, пам'ятайте, що на їх показники впливає температура навколишнього середовища, вологість шкіри (піт), наявність волосся. Міряйте в чистій, сухій ділянці, без протягів. Вони зручні для швидкого скринінгу, але можуть мати більшу похибку порівняно з контактними.