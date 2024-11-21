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Як правильно і красиво звертатися до жінок різного віку

Як правильно та гарно звернутися до жінки будь-якого віку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові є багато слів, якими можна ввічливо звертатися до жінок будь-якого віку. Важливо знати, які саме варто використовувати залежно від віку, ситуації та статусу.

Як правильно та красиво звертатися до жінок різного віку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Звертання до молодих незаміжніх жінок

Дівчинко - це найкраще підійде для маленьких дівчаток до 13-15 років. Таке слово звучить лагідно, шанобливо та підходить до більшості ситуацій.

Юна леді, пані юнко - можна використовувати для підлітків, коли варто підкреслити повагу до її особистості.

Дівчино - часто використовується для звертання до молодих жінок, особливо у неформальному спілкуванні. У повсякденному житті це слово можна використовувати до всіх молодих жінок.

Леді - це запозичене слово, яке сьогодні дуже популярне і використовується для ввічливого звертання до молодих жінок. Для невимушеної розмови - підходить.

Звертання до дорослих жінок

Мадам - це запозичене слово, яке іноді використовують для підкреслення елегантності жінки або у міжнародному контексті. В Україні його можуть використовувати в дипломатичних колах або на офіційних заходах.

Панно, панночко, панянка - старовинні та милозвучні слова, які можна використовувати як для молодої та заміжньої жінки, так і жінки середнього віку.

Добродійка - у тлумачному словнику воно означає дорослу шановну особистість.

Звернення до літніх жінок

Бабусю - часто використовують для жінок похилого віку, коли є близькі або сімейні стосунки. Для офіційних ситуацій таке звернення не підходить і можна випадково образити людину.

Універсальні звертання

Пані - найбільш універсальне звертання до жінок будь-якого віку, від молодої панянки до літньої жінки. Воно є шанобливим і не визначає вік.

Використовувати слова "жінко", "жіночко", "дєвушка", "женщіна" - не варто. По-перше, це суржик, а по-друге - у такому зверненні немає нічого шанобливого. Такими словами образити можна будь-яку жінку.

Раніше ми писали про те, як правильно називати в Україні до людей старше 60 років.

А ще розповідали про те, як ввічливо звернутися українською до незнайомої людини.

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Facebook-сторінка редакторки та філолога Ольги Васільєвої, NV, Тлумачний словник української мови.

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