Як правильно і красиво звертатися до жінок різного віку

В українській мові є багато слів, якими можна ввічливо звертатися до жінок будь-якого віку. Важливо знати, які саме варто використовувати залежно від віку, ситуації та статусу.
Як правильно та красиво звертатися до жінок різного віку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Дівчинко - це найкраще підійде для маленьких дівчаток до 13-15 років. Таке слово звучить лагідно, шанобливо та підходить до більшості ситуацій.
Юна леді, пані юнко - можна використовувати для підлітків, коли варто підкреслити повагу до її особистості.
Дівчино - часто використовується для звертання до молодих жінок, особливо у неформальному спілкуванні. У повсякденному житті це слово можна використовувати до всіх молодих жінок.
Леді - це запозичене слово, яке сьогодні дуже популярне і використовується для ввічливого звертання до молодих жінок. Для невимушеної розмови - підходить.
Мадам - це запозичене слово, яке іноді використовують для підкреслення елегантності жінки або у міжнародному контексті. В Україні його можуть використовувати в дипломатичних колах або на офіційних заходах.
Панно, панночко, панянка - старовинні та милозвучні слова, які можна використовувати як для молодої та заміжньої жінки, так і жінки середнього віку.
Добродійка - у тлумачному словнику воно означає дорослу шановну особистість.
Бабусю - часто використовують для жінок похилого віку, коли є близькі або сімейні стосунки. Для офіційних ситуацій таке звернення не підходить і можна випадково образити людину.
Пані - найбільш універсальне звертання до жінок будь-якого віку, від молодої панянки до літньої жінки. Воно є шанобливим і не визначає вік.
Використовувати слова "жінко", "жіночко", "дєвушка", "женщіна" - не варто. По-перше, це суржик, а по-друге - у такому зверненні немає нічого шанобливого. Такими словами образити можна будь-яку жінку.
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Під час підготовки матеріалу використані джерела: Facebook-сторінка редакторки та філолога Ольги Васільєвої, NV, Тлумачний словник української мови.