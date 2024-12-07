Як правильно доглядати за шерстяним одягом взимку: секрети прання, сушіння та зберігання

Шерстяні речі є незамінними взимку, адже вони забезпечують тепло та комфорт у холодну пору року. Проте неправильний догляд може значно зменшити їхню довговічність і зіпсувати зовнішній вигляд.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно прати, сушити та зберігати одяг із шерсті, щоб він залишався красивим і практичним.

Особливості прання шерстяних виробів

Шерсть є делікатним матеріалом, який потребує обережного прання. Використовуйте тільки спеціальні засоби для прання шерсті, які не містять агресивних хімікатів. Ручне прання при температурі води не вище 30°C є найкращим вибором, адже воно запобігає усадці тканини.

Якщо використовуєте пральну машину, вибирайте делікатний режим і не перевантажуйте барабан. Після прання уникайте викручування - це може пошкодити волокна і призвести до втрати форми.

Як правильно сушити шерстяний одяг

Шерстяні речі не можна сушити у вертикальному положенні або підвісивши на мотузку. Найкраще розкласти їх горизонтально на рушнику, злегка промокнувши зайву вологу.

Уникайте прямих сонячних променів і нагрівальних приладів, які можуть пересушити матеріал. Ідеальним місцем для сушіння є добре провітрюване приміщення з рівною температурою. Правильна сушка допомагає зберегти форму та структуру тканини.

Зберігання шерстяного одягу в зимовий сезон

Для зберігання шерстяного одягу важливо забезпечити доступ повітря, щоб уникнути утворення плісняви. Використовуйте тканинні чохли або бавовняні мішки, які дозволяють матеріалу "дихати".

Уникайте пластикових пакетів, адже вони створюють вологе середовище. Додайте всередину шафи або чохлів засоби від молі, які збережуть одяг у належному стані. Регулярно провітрюйте одяг, навіть якщо він не використовується.

Шерстяні речі потребують спеціального догляду (фото: Freepik.com)

Як позбутися плям на шерстяних виробах

Плями з шерсті слід видаляти негайно, не чекаючи, поки вони засохнуть. Найкраще використовувати м’який миючий засіб, розведений у воді, і обережно промокнути пляму м'якою тканиною.

Не тріть тканину, адже це може пошкодити волокна і залишити сліди. Для стійких плям краще звернутися до хімчистки, щоб уникнути псування одягу. Попереднє тестування засобу на непомітній ділянці тканини допоможе уникнути небажаних наслідків.

Відновлення форми шерстяного одягу після прання

Якщо річ втратила форму, її можна обережно відновити. Використовуйте праску з парою, але не притискайте її безпосередньо до тканини. Покладіть між праскою і одягом тонку бавовняну тканину для захисту волокон.

Розтягніть річ вручну до початкової форми, поки вона ще трохи волога. Регулярне дотримання таких процедур допоможе уникнути деформації в майбутньому.

Як уникнути утворення ковтунців на шерсті

Ковтунці - часта проблема для шерстяного одягу, але її можна мінімізувати. Уникайте сильного тертя під час носіння та прання.

Використовуйте спеціальні ролики чи машинки для видалення ковтунців, щоб одяг виглядав охайно. Деякі засоби для прання допомагають запобігти утворенню ворсинок.