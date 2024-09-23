Як правильно доглядати за різними типами килимів, щоб вони були свіжі та м'які

Дизайнери повернули килиму статус об'єкта, без якого неможливий сучасний інтер'єр. Проте, щоб килим довго і гідно виконував свої функції, йому потрібен належний догляд. Не всі знають, що різні типи килимів потребують різного чищення.
РБК-Україна (проект Styler) дає прості рекомендації, дотримуючись яких ви зможете забезпечити тривалий термін служби вашого килима і зберегти його привабливість на довгі роки.
Головне правило - килим має бути чистим. Хоча це очевидно, дотримуватися цього не так просто: бруд, пил та шерсть домашніх улюбленців люблять м’який ворс не менше, ніж ми.
Якісний догляд - це не лише питання комфорту та краси, але й здоров'я. Тому варто регулярно перевіряти килим на наявність забруднень і очищати його, щоб забезпечити тривалу службу.
Килими з довгим ворсом, такі як махрові, дарують приємні тактильні відчуття і створюють атмосферу затишку, особливо у спальні. Однак догляд за ними може бути непростим завданням.
Щоб зберегти їхній первісний вигляд, необхідно приділити увагу регулярному очищенню. Наприклад, використання щіток з м'якими ворсинами допоможе ефективно видаляти пил і бруд, не пошкоджуючи волокна.
Безворсові килими з натуральних матеріалів, таких як джут чи бавовна, стають популярними серед дизайнерів. Вони є справжніми акцентами в інтер'єрі, але вимагають регулярного догляду.
Оскільки їх не можна прати, важливо регулярно їх пилососити. Варто звертати увагу на склад і текстуру таких килимів, щоб не пошкодити їх під час очищення.
Сучасні зносостійкі килими розроблені спеціально для використання на балконах, терасах та у садах. Вони витримують великі навантаження, не бояться дощу і сонця, зберігаючи свій ефектний вигляд.
Всупереч їхній стійкості, такі килими також потребують догляду. Регулярне очищення за допомогою м'якої щітки або вологого прибирання допоможе зберегти їхню яскравість.
Щоб килим не втрачав свій первісний колір, важливо враховувати кілька факторів.
По-перше, намагайтеся уникати потрапляння прямих сонячних променів, які можуть призвести до вигорання. Використання захисних плівок або штора допоможе зберегти яскравість кольору.
По-друге, для чищення краще використовувати спеціальні засоби, що містять натуральні компоненти, які не тільки очищають, але й захищають волокна від втрати кольору. Регулярне чищення також запобігає накопиченню бруду, що може призвести до зміни кольору.
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