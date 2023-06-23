Як позбутися залежності від гаджетів у дитини: дієві поради

Не панікуйте

Не потрібно панікувати, діяти різко та "репресивно". Не варто розбивати комп'ютер, відключати Інтернет, перерізати дроти тощо. Всі ці методи лише погіршать становище.

Важливо не лаяти, не звинувачувати, не карати. Залежність не виникає на порожньому місці та не розвивається за кілька днів або тижнів - у житті дитини щось трапилося, і важливо зрозуміти, що саме. Батьки повинні бути терплячими. Звільнення від будь-якої залежності потребує часу.

Почніть із себе

Якщо один із батьків проводить весь свій вільний час за комп'ютером, іграми або у соціальних мережах, то почати потрібно з себе. Діти багато в чому спираються на батьківський приклад.

Проводьте час з дитиною

Вільний час дитини необхідно заповнити, спираючись на вік та її інтереси. Батькам важливо брати участь у цьому процесі. Обирайте види діяльності, які будуть цікаві всім. Це можуть бути захопливі настільні ігри для всієї родини, спільний похід до спортзалу.

Пропонуйте різні заняття

Запропонуйте дитині різноманітні позакласні заняття. Нехай пробує себе у різних гуртках та секціях. Їй важливо зрозуміти, що у світі багато цікавіших занять, ніж комп'ютерна гра. Захоплення, хобі та успіхи в тому, що дитині подобається, допоможе підвищити її самооцінку.

Приділяйте більше уваги

Приділяйте дитині більше уваги. Розмовляйте, виявляйте інтерес до її життя. Дайте дитині можливість відчути "бонуси" від реального контакту. Поцікавтеся грою, в яку грає дитина.

Розпитайте про персонажів та правила. Можете спостерігати за тим, як дитина грає. Одночасно запитуйте про деталі гри. Це допоможе встановити контакт з нею, який, ймовірно, був дещо втрачений.

Скорочуйте час перебування за гаджетами

Безперечно, потрібно скорочувати час перебування за комп'ютером, але не різко, а поступово. Будьте поруч, не забувайте говорити, що любите і готові допомогти.

Батькам важливо усвідомити, що залежність не формується без жодних причин. Відповідно, не усунувши причину неможливо "боротися" із наслідками.