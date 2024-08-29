Як позбутися від чорної плісняви у ванній кімнаті

Де пліснява любить жити?

Пліснява любить теплі і вологі умови. Основні місця її появи:

Ванна кімната. Висока вологість від душа і ванни робить цю кімнату ідеальним місцем для росту плісняви. Особливу увагу слід приділити кутам і стикам плитки.

Висока вологість від душа і ванни робить цю кімнату ідеальним місцем для росту плісняви. Особливу увагу слід приділити кутам і стикам плитки. Кухня. Пліснява може з'являтися в місцях, де часто накопичується волога, таких як раковини і місця за холодильником.

Пліснява може з'являтися в місцях, де часто накопичується волога, таких як раковини і місця за холодильником. Підвал і горище. Вологість і недостатня вентиляція в цих зонах створюють ідеальні умови для розвитку плісняви. Неправильна гідроізоляція також може сприяти її появі.

Як ефективно боротися з пліснявою?

Забезпечте хорошу вентиляцію. Встановіть вентиляційні системи у ванній кімнаті та на кухні. Переконайтесь, що вентиляційні отвори не забиті і повітря вільно циркулює. Для горищ і підвалів використовуйте осушувачі повітря для зниження вологості.

Сушіть і осушуйте. Перед видаленням плісняви необхідно повністю висушити уражені ділянки. Використовуйте обігрівачі і осушувачі повітря, щоб прискорити процес.

Видаліть плісняву. Для видалення плісняви використовуйте антигрибкові засоби, такі як білий оцет, перекис водню або спеціалізовані очисники. Нанесіть засіб на уражені ділянки, дайте йому подіяти, потім очистіть і висушіть.

Усуньте джерела вологи. Перевірте і усуньте протікання сантехніки. Переконайтесь, що герметики та ущільнювачі у ванній кімнаті і на кухні в хорошому стані.

Ванна кімната - це буквально "розсадник" чорної плісняви (фото: cleanfirst.ca)

Профілактика плісняви у ванній кімнаті

Вологі кути та мокрі труби, навіть при хорошій вентиляції, можуть стати причиною появи грибка. Усі стики (примикання раковини, ванни, душової кабіни, меблів до плитки), куди потрапляє вода, повинні бути оброблені санітарним герметиком.

Стелю слід пофарбувати водостійкою фарбою, навіть якщо ви приховуєте його під облицюванням.

Не використовуйте ванну для сушіння білизни, оскільки ця процедура підвищує вологість у будь-якому приміщенні.

Тепла підлога у ванній допоможе боротися з надмірною вологістю. Час від часу «сушіть» ванну за допомогою обігрівача.

Якщо ви плануєте ремонт у ванній, зверніть увагу на ректифіковану плитку (з мінімальними швами) і клінкерну цеглу, яка не підтримує ріст плісняви завдяки її щільній структурі.

Під час ремонту кілька разів обробіть усі поверхні антигрибковим засобом до нанесення тинькування і після. Угли ванної має сенс обробити рідким воском або безбарвним чи білим силіконовим герметиком.

Не забувайте про захист органів дихання (фото: Freepik.com)

Лайфхаки і прибирання

В шпалерний клей можна додати трохи (не більше 1% від загального обсягу) спеціального протигрибкового засобу.

Якщо у ванній використовується дерево (підлога, меблі), нехай це буде вологостійких порід (тикова, або дешевша - ялиця). Обробка дерева повинна бути як у суднобудівників: яхтові та палубні засоби захисту дерева врятують підлогу від постійної сирості.

Раз на місяць протирайте потенційно небезпечні місця столовим оцтом.

Дотримуючи ці рекомендації, ви зможете не тільки ефективно боротися з уже наявною пліснявою, але й запобігти її появі в майбутньому.