Як позбутися похмілля після святкової ночі: способи, які завжди працюють

Похмілля - це синдром, який настає після надмірного вживання алкоголю. Симптоми похмілля є звичайними та відомими: сильний головний біль, нудота, сухість і неприємний смак у роті, сильна спрага, озноб із відчуттям жару.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як позбутися ранкового похмілля після ночі святкування.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, сайти "Аптеки України" та "On Clinic".
Найефективнішим способом запобігання похмілля є усвідомлення міри спожитого алкоголю. Коли ви розумієте, що вам уже "досить", варто відмовитися для збереження самопочуття зранку.
У процесі вживання алкоголю не забувайте пити достатню кількість чистої води. Це повинна бути щонайменше склянка води на порцію алкоголю, адже саме зневоднення організму є основною причиною похмільних симптомів.
Відомо також, що алкоголь швидше всотується організмом, якщо ви п'єте на голодний шлунок. Тому обов'язково їжте під час застіль.
Існує думка, що це допоможе вам краще почуватися під час похмілля. Проте насправді вживання спиртовмісного напою не допомагає позбутися ранкового похмілля.
Концентрація алкоголю у крові зросте, тому погане самопочуття може довше тривати. До того ж звичка випивати порцію спиртного як засіб від ранкового похмілля може призвести до цирозу печінки.
А також створюються всі передумови для розвитку алкоголізму, оскільки в отруєний організм надходить додатковий алкоголь.
Кава блокує рецептори втоми, тому на деякий час ви будете почуватися краще. Проте цей напій також звужує судини, підвищує тиск, спричиняє головний біль і зневоднення.
Прохолодний душ може короткочасно полегшити ваш стан, але запаморочення, головний біль, нудоту та інші симптоми похмілля прибрати не зможе.
Для того, аби переробити спожитий алкоголь, організму потрібно щонайменше кілька годин. Щоб прискорити цей процес і поліпшити власне самопочуття, ви можете пити багато чистої негазованої води.
Для відновлення водного балансу можна також з'їсти порцію курячого бульйону, кавун, виноград, банани, груші чи апельсини, випити томатний сік, неміцний солодкий чай чи огірковий розсіл.
До цього можна також додати міцний сон у прохолодній кімнаті, прогулянку на свіжому повітрі та виключення будь-яких фізичних навантажень.
Головний біль і нудота - найчастіші симптоми похмілля зранку (ілюстративне фото: Freepik)
За похмільного синдрому не можна:
Лікарі радять за кілька діб до застілля вживати продукти, що містять йод. Це можуть бути морська капуста й морепродукти.
За кілька годин до свят прийміть кілька гепатопротекторів. Ці препарати покращують роботу печінки, що допоможе прискорити процес метаболізму алкоголю.
За дві години до застілля необхідно прийняти жовчогінний засіб, а за годину - препарати з ферментами підшлункової залози.
У жодному разі не можна вживати алкогольні напої натщесерце, оскільки алкоголь швидко всмоктується шлунком. Не забувайте закушувати. Продукти з високим вмістом жирів уповільнюють всмоктування спиртних напоїв у травному тракті.
Але не переїдайте, щоб не додати печінці та підшлунковій залозі роботи.
Не можна змішувати різні алкогольні напої, оскільки можливе посилення їх токсичної дії.
Паління після вживання алкогольних напоїв точно гарантує похмілля на ранок і швидке сп'яніння.
А ще обов'язково рухайтеся, частіше виходьте на свіже повітря. Так посилюється метаболізм і виведення етанолу з організму.
Раніше ми розповідали, як споживати алкоголь під час свят, щоб сильно не нашкодити здоров'ю.
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