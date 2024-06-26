Як позбутися гикавки: поради, які точно подіють

Гикавка час від часу трапляється з усіма, і зазвичай вона не викликає занепокоєння.

Що її викликає та як позбутися - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що таке гикавка?

Кожен відчував гикавку в якийсь момент свого життя, але мало хто розуміє, що насправді відбувається, коли вона трапляється.

Доктор медичних наук Радж Дасгупта пояснив, що гикавка виникає, коли діафрагма, м’яз, який відділяє грудну клітку від живота, раптово й мимоволі скорочується.

Що викликає гикавку?

Найчастіше гикавка виникає у відповідь на незначні подразники. Найпоширенішими причинами є надмірно повний шлунок, вживання газованої води чи інших газованих напоїв і заковтування повітря.

Вживання гострої їжі або кислотний рефлюкс також є поширеними явищами. Тим не менш, постійна або непереборна гикавка може бути наслідком значної основної причини.

Це може включати захворювання шлунково-кишкового тракту, такі як ГЕРХ або гастрит, певні захворювання легенів, хронічні захворювання, які впливають на центральну нервову систему, такі як хвороба Паркінсона або розсіяний склероз, і певні типи раку.

Скільки триває гикавка?

Гикавка, як правило, короткочасна і, як правило, з часом проходить. Більшість гикавок швидкоплинні, тривають лише кілька хвилин. Однак у рідкісних випадках вони можуть тривати днями або навіть тижнями.

Поради для подолання гикавки

Затримайте дихання

Один із перших методів, який варто спробувати, якщо ви хочете позбутися гикавки, - затримати дихання на п’ять-десять секунд.

"Сидячи, підтягніть коліна до грудей і нахиліться вперед. Утримуйте це положення від 30 секунд до однієї хвилини, якщо це можливо", - рекомендує лікар.

Подихайте у паперовий пакет

Фахівці з Гарвардської медичної школи стверджують, що ще один ефективний спосіб приборкати гикавку - дихати в паперовий пакет.

Вони відзначають, що це збільшує кількість вуглекислого газу, який ви вдихаєте, що нагадує вашому мозку відновити нормальне дихання, щоб отримати більше кисню. Намагайтеся підтримувати ритм повільним і рівномірним, використовуючи техніку глибокого діафрагмального дихання, щоб з кожним вдихом розширювати живіт, а не груди.

Подихайте у паперовий пакет (Скриншот)

Прополощіть рота холодною водою

Якщо це не спрацює, ви можете спробувати полоскати горло крижаною водою, Короткочасний вплив холодної води може стимулювати блукаючий нерв, який є головним нервом у вегетативній нервовій системі, який регулює дихання та частоту серцевих скорочень. Ця стимуляція може викликати реакцію розслаблення, яка може припинити цю надокучливу гикавку.

Прополощіть рот крижаною водою (Скриншот)

Відволічіться на щось

Спробуйте почитати, помедитувати, послухати подкаст або скуштувати сильний аромат (наприклад, посмоктати лимон) - усе це займе ваш мозок іншими справами.

Зробіть легкі фізичні справи

Нарешті, трохи фізичної активності може допомогти зменшити симптоми. Легкі вправи можуть допомогти регулювати дихання та розслабити діафрагму.