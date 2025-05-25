Як позбутися черв’яків у черешні: три перевірені способи

Весняне обприскування дерев

Білі черв’ячки в черешнях - це личинки вишневої мухи, що є головним шкідником цього дерева. Доросла комаха активізується навесні, щойно ґрунт прогрівається до +10 °C.

Самка відкладає яйця у ще зелені плоди, а вже через кілька тижнів у ягодах з’являються личинки. Вони харчуються м’якоттю, а згодом залишають плід і зариваються в землю. Там вони зимують у вигляді лялечок, щоби навесні дати початок новому поколінню мух.

Перший і найважливіший крок у боротьбі з вишневою мухою - це вчасне обприскування черешні спеціальними препаратами. Проводити обробку потрібно на 4-7 день після початку льоту шкідника, орієнтуючись, наприклад, на початок цвітіння акації.

Через 14-21 день після першої процедури слід провести повторне обприскування. Це дає змогу знищити нову хвилю личинок, які могли вилупитися з відкладених яєць.

Слід пам’ятати, що особливо вразливими є середньо- та пізньостиглі сорти черешні. Водночас ранні плоди часто встигають дозріти до активного льоту шкідника.

Усі уражені ягоди потрібно збирати й утилізувати, щоби не допустити завершення життєвого циклу шкідника просто у вас під деревом.

Черв'яки у черешні - це неприємно, але цю проблему можна подолати(фото: Freepik.com)

Перекопування пристовбурового кола

Наступний метод - механічне знищення личинок, що зимують у ґрунті. Саме під деревами, де мухи відкладали яйця, зимує нове покоління шкідників. Восени та навесні землю під кроною потрібно ретельно перекопати на глибину до 15 см. Такий спосіб руйнує лялечки вишневої мухи й значно зменшує їхню чисельність навесні.

У літній період рекомендується періодично розпушувати землю навколо черешень - це не дає ґрунту ущільнитися та ускладнює розвиток лялечок. Обробляти треба весь простір під кроною, адже саме там личинки падають із плодів.

Чим раніше буде перекопано ґрунт - тим менше шансів на виживання шкідника наступного сезону.

Знищення тлі як супутньої загрози

Вишнева муха у дорослому вигляді живиться солодкими виділеннями тлі, яка часто з’являється на молодих пагонах черешні. Якщо не знищити тлю, мухи знову повернуться до дерева, навіть після успішного обприскування. Один зі способів боротьби - змивання тлі потужним струменем води, але цього недостатньо при масовому зараженні.

Для надійного захисту варто застосовувати інші засоби, що діють і на попелицю, і на вишневу муху одночасно. Обробку бажано проводити у безвітряну суху погоду вранці або ввечері.