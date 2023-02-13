Як поводиться чоловік, якщо він дійсно закоханий

Він хоче проводити час з тобою

Закоханий чоловік хоче бачити тебе як можна частіше і заради цього він робитиме все можливе. Він мчатиме до тебе через все місто, щоб пообідати разом, зустрічатиме тебе з роботи, навіть якщо йому не по дорозі. Все це він буде робити виключно для того, щоб побути поруч з тобою.

Він впускає тебе у своє життя

Якщо він познайомив тебе зі своїми друзями, батьками, або ж збирається це зробити, будь впевнена, його почуття дійсно щирі.

Він часто торкається до тебе

Природною реакцією закоханого чоловіка є бажання відчувати фізичну близькість. Ознакою його почуттів є бажання доторкатися до рук, губ, волосся. Він буде намагатися сісти до тебе ближче, взяти тебе за руку на прогулянці і так далі.

Він піклується про тебе

Чоловік, який проявляє турботу у важкі для тебе хвилини, ймовірно, розраховує не тільки на секс. Очевидною ознакою його серйозної прихильності є бажання допомагати, якщо ти захворіла, якщо на роботі неприємності, якщо зламалася машина і таке інше.

Він не слухає думку інших про тебе

Його друзі і подруги, родичі можуть мати свою думку про тебе, але він ніколи не буде слухати погане. Для нього ти прекрасна, хоч він і знає, що ідеальних людей не буває.

Він ділиться своїми планами з тобою

Якщо він радиться з тобою по якому-небудь питанню, це можуть бути дрібниці чи важливі рішення, це говорить не тільки про його прихильність і любов, а ще й про повагу.

Він будує плани, пов'язані з тобою

Якщо він планує, як провести разом свята, відпустки, вихідні, будь впевнена, що ти - не просто швидкоплинне захоплення у його житті.

Він пишається тобою

Якщо він із задоволенням розповідає близьким і друзям про твої успіхи, досягнення, це означає, що ти для нього дійсно важлива.

Він пам'ятає деталі і дрібниці

Якщо твій обранець пам'ятає важливі для вас дати, звертає увагу на твої смаки і уподобання в їжі, одязі, відпочинку, це означає, що ти важлива для нього.

Він робить тебе щасливою

Бажання закоханого чоловіка - дарувати радість і щастя своєї обраниці. Кава в ліжко, квіти без приводу, приємне повідомлення. Якщо він готовий часто робити якісь сюрпризи і вчинки, які викличуть у тебе усмішку, будь впевнена, він щиро в тебе закоханий!