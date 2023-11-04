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Як повертати до 10% кешбеку за покупки: перевірений лайфхак від фінансиста

Як повертати до 10% кешбеку за покупки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Українці можуть суттєво економити, якщо користуватимуться послугою від банку - повернення кешбеку за покупки. Так можна заощаджувати значні суми щомісяця, які потім легко перевести на основний рахунок, або ж задонатити на ЗСУ.

Як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням публікацію фінансиста Наталію Рудевіч в Instagram.

Як повертати до 10% кешбеку за покупки

"Зараз все більше банків пропонують вибирати категорію товарів та послуг, оплачуючи які, вам буде нараховуватись кешбек. Це спосіб отримати частину грошей назад після покупок. Категорії тут різні - продукти, медицина, оплата квитків, одяг. Кешбек може сягати і 10%", - каже експерт.

Рудевіч радить вибрати два-три банки з кешбеками і користуватися ними. Зараз кешбек виплачують наступні банки:

  • Монобанк
  • Ізібанк
  • Спортбанк
  • Таскобанк
  • А-Банк
  • ПУМБ
  • Банк Глобус
  • Юнеск банк
  • Акордбанк
  • Сенс банк
  • Кристал Банк

Категорії товарів та відсотки кешбеку, які пропонують банки (скриншот)

"У деяких банках кешбек працює за замовченням, а в деяких треба вибирати категорію на початок місяця. Якщо отриманий кешбек далі перераховуєш собі, то 19,5% з вас стягне банк. А якщо перераховуєте на ЗСУ - податків не буде", - пояснює Рудевіч.

Перевірити пропозиції по кешбеку у всіх банках можна за цим посиланням.

"Можна зайти і вибрати той кешбек, який вам потрібен. Все в одному місці - тому дуже зручно", - говорить фінансист.

 

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