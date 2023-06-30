Як повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнула

Екзотичні орхідеї здатні жити на наших підвіконнях до 10 років, а деякі можуть і по 15-20 років радувати крупними квітами і соковитим листям. Щоб рослина якомога довше мала гарний вигляд, варто правильно за нею доглядати і вчасно пересаджувати.
Про те, як це робити, розповіли в Instagram "Світ орхідей".
Рослину можна пересаджувати з обрізанням зайвого коріння, якщо воно частково відмерло і потребує очищення.
У випадку, коли орхідея має гарне зелене коріння, але його стало забагато і воно вилазить з горщика, можна використати метод перевалки. Тобто дістати коріння з горщика і перевалити в більший, додавши субстрату.
Пересаджують орхідею, коли їй очевидно стає тісно в горщику, а також тоді, коли вона вже відцвіла.
Підберіть прозорий горщик більшого розміру, ніж той, в якому росте квітка.
Якщо на орхідеї є старі квітконоси після цвітіння, їх краще видалити. Можна повністю, а можна залишити першу бруньку, щоб рослина випустила з неї новий квітконос.
Зріжте пластиковий горщик акуратно, щоб не пошкодити коріння.
Поставте орхідею в новий горщик, і заповніть пустоти субстратом. Класичний навповнювач - кора дерев.
Полити орхідею варто перед пересадкою, тому наступний полив - через днів п'ять. Підживити квітку варто через 2-3 тижні.
Скриншоти: instagram.com/_svit_orkhidey/
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