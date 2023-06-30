Як повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнула

Коли треба пересаджувати орхідею

Рослину можна пересаджувати з обрізанням зайвого коріння, якщо воно частково відмерло і потребує очищення.

У випадку, коли орхідея має гарне зелене коріння, але його стало забагато і воно вилазить з горщика, можна використати метод перевалки. Тобто дістати коріння з горщика і перевалити в більший, додавши субстрату.

Пересаджують орхідею, коли їй очевидно стає тісно в горщику, а також тоді, коли вона вже відцвіла.

Як пересадити орхідею правильно

Підберіть прозорий горщик більшого розміру, ніж той, в якому росте квітка.

Якщо на орхідеї є старі квітконоси після цвітіння, їх краще видалити. Можна повністю, а можна залишити першу бруньку, щоб рослина випустила з неї новий квітконос.

Зріжте пластиковий горщик акуратно, щоб не пошкодити коріння.

Поставте орхідею в новий горщик, і заповніть пустоти субстратом. Класичний навповнювач - кора дерев.

Полити орхідею варто перед пересадкою, тому наступний полив - через днів п'ять. Підживити квітку варто через 2-3 тижні.

Скриншоти: instagram.com/_svit_orkhidey/