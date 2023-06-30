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Як повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнула

Як правильно оживити орхідею (колаж Styler, скриншоти)
Автор: Світлана Мащенко

Екзотичні орхідеї здатні жити на наших підвіконнях до 10 років, а деякі можуть і по 15-20 років радувати крупними квітами і соковитим листям. Щоб рослина якомога довше мала гарний вигляд, варто правильно за нею доглядати і вчасно пересаджувати.

Про те, як це робити, розповіли в Instagram "Світ орхідей".

Коли треба пересаджувати орхідею

Рослину можна пересаджувати з обрізанням зайвого коріння, якщо воно частково відмерло і потребує очищення.

У випадку, коли орхідея має гарне зелене коріння, але його стало забагато і воно вилазить з горщика, можна використати метод перевалки. Тобто дістати коріння з горщика і перевалити в більший, додавши субстрату.

Пересаджують орхідею, коли їй очевидно стає тісно в горщику, а також тоді, коли вона вже відцвіла.

Як пересадити орхідею правильно

Підберіть прозорий горщик більшого розміру, ніж той, в якому росте квітка.

Якщо на орхідеї є старі квітконоси після цвітіння, їх краще видалити. Можна повністю, а можна залишити першу бруньку, щоб рослина випустила з неї новий квітконос.

Зріжте пластиковий горщик акуратно, щоб не пошкодити коріння.

Поставте орхідею в новий горщик, і заповніть пустоти субстратом. Класичний навповнювач - кора дерев.

Полити орхідею варто перед пересадкою, тому наступний полив - через днів п'ять. Підживити квітку варто через 2-3 тижні.

Скриншоти: instagram.com/_svit_orkhidey/

Раніше ми писали, яка кімнатна рослина може впливати на жіночу долю.

Також дізнайтеся, як часто треба пересаджувати кімнатні рослини, щоб вони добре росли.

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