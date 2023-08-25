Як повернути колір вицвілим речам у домашніх умовах: корисні лайфхаки

Колір одягу із часом може поступово вигоріти і стати непривабливим. Але, на щастя, вицвілі речі можна легко відновити до їхньої колишньої краси, використовуючи прості методи та інгредієнти, які зазвичай знаходяться в домашньому арсеналі.

Як зробити так, щоб одяг знову виглядав новим

Використовуйте сіль, щоб освітлити одяг

Ваші речі можуть бути вицвілими через залишки прального засобу, який ви не бачите. Спробуйте додати приблизно півсклянки солі в пральну машину, перш ніж класти туди свій одяг. Потім покладіть туди речі і запустіть пральну машину без прального засобу.

Додайте харчову соду або перекис

Якщо ваші білі речі потрібно освіжити, ви можете скористатися харчовою содою або перекисом, щоб знову зробити їх білосніжними. Відміряйте півсклянки харчової соди або одну склянку перекису. Додайте те, що ви виберете до білої білизни та додайте пральний засіб, як зазвичай для циклу прання.

Скористайтеся оцтом

Ще один спосіб освітлити кольоровий одяг - використовувати оцет, щоб видалити залишки прального засобу, які спричиняють вицвітання. Якщо у вас пральна машина з верхнім завантаженням, просто налийте в барабан півсклянки оцту, перш ніж додавати одяг. Для пральних машин із переднім завантаженням ви можете додати оцет у відсік для пом’якшувача.

Поради, як запобігти вицвітанню одягу

Будьте активні та більш обізнанні у процесі прання, щоб вам не довелося вчитися відновлювати вицвілий одяг, і, можливо, ви зможете запобігти вицвітанню.

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