Як поливати фіалку, щоб вона безперервно квітнула: секрет досвідчених квітникарів

Фіалки доволі примхливі створіння, але при знанні секретів догляду можуть радувати вас хоч цілий рік квітучою шапкою. При цьому не важливо, ви купили просту бузкову фіалочку у квітковому магазині чи у колекціонера на виставці.
Який полив найкращий - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.
Поливати фіалку, або як її ще називають, сенполію, можна зверху, з піддону, або за допомогою гнотового поливу.
Перший - звичайний полив - не рекомендується, адже розетка фіалки займає весь горщик, а фіалку не можна поливати всередину розетки, бо може початися загноєння і рослина загине.
Професіонали обирають полив з піддону, але частіше - саме гнотовий полив.
Основа для такого поливу закладається вже при посадці, але починати поливати можна, коли сенполія вже добре вкоріниться і зможе "пити" через гніт.
Для гноту підійде шнур середньої товщини чи шматок тканини. Важливо, щоб вона була штучною, адже бавовна чи льон не пропускатимуть, а вбиратимуть вологу, а також гнитимуть у грунті. Гнот можна придбати на спецсайтах чи виставках сенполій. Можна нарізати на смужки звичайні капронові панчохи.
Горщик з шнуром для гнотового поливу (фото: facebook.com/Олена Руднєва)
Відріжте шматок шнура сантиметрів 20-30 (залежно від розміру горщика і рослини), припаліть його з обох сторін на вогні, щоб він не розшаровувався.
Обмотайте одним кінцем шнурка коріння фіалки, а інший - пропустіть в отвір на дні горщика (він має виступати сантиметрів на 10, щоб діставати дна піддону для полива).
Після посадки перші кілька разів треба горщик з фіалкою потримати у воді, щоб фіалка "навчилася" пити через гніт.
В якості піддону можна використовувати прозорі чи напівпрозорі піддони, в які вставляється горщик, або ж піддони з кришкою і отвором, на які можна горщик поставити.
Варіанти піддонів для поливу фіалок (фото: facebook.com)
За мірою необхідності рідину для поливу (з добривом чи без) підливають у піддон.
У воду для поливу можна додавати добриво для росту в період вегетації або для цвітіння, коли помітите першу зав'язь бутонів.
Якщо зробити все правильно, ваша фіалка буде радувати вас шапкою квітів цілий рік.
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