Як поговорити з партнером про інтим і при цьому не образити його

Тема проблем в інтимному житті досі залишається табуйованою для багатьох. Найскладніше людям зізнатися про це своєму партнеру, адже вони бояться, що так стосунки тільки погіршаться. Втім саме відверта розмова стане кроком до покращення інтимного життя.

Про це розповіли на сторінці Dominika psy_sexolog в Instagram .

Як говорити з партнером про інтим

Одна з найрозповсюдженіших причин проблем у парах - відсутність комунікації. Люди не говорять про інтим, тому що це табуйована тема з дитинства.

Також іноді вони бояться, що партнер їх не зрозуміє, почне висміювати, критикувати чи ображати. Причиною, чому люди уникають таких розмов може бути й те, що вони вже мають негативний досвід у минулому.

Перш за все потрібно зрозуміти, яка ціль таких розмов - чи ви хочете спробувати щось новеньке, скоригувати дії партнера, дізнатись його думки щодо власних фантазій або ж ви хочете запропонувати йому звернутись до спеціаліста.

Що можна і не можна казати

Головне правило, якого варто дотримуватись, - ніхто нікого не звинувачує. Є лише ваш спільній інтимний досвід, який ви надалі хочете покращити.

Таку розмову варто почати у приємний момент емоційної близькості, запитати у партнера, чи він готовий про це поговорити.

Далі пригадайте, що у діях партнера вам найбільше подобається. Розкажіть про власну фантазію та бажання. Розпочніть із формулювання "мені б хотілося, щоб ти...".

Партнер має зрозуміти, що це не критика його особисто, а просто прагнення до удосконалення процесу, що так ви станете ще ближчими одне до одного, отримаєте нові відчуття.

Розмова кожної пари - це індивідуальний процес. Дотримавшись цих порад, ви мінімалізуєте ризики появи образ, критики та непорозумінь.

Головне пам'ятайте, що в сексі є двоє і відповідальність за результат лежить на обох. Тому кохайтеся, але не забувайте й говорити про сам процес.